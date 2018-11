Kirja-arvio: Shoppailua, hengailua ja ihastumisia - esikoisromaani kertoo aidolla tavalla teinityttöjen ajatusmaailmasta

Satu Kivinen

Pese hampaat ennen kuin pussaat

Otava 2018. 256 s.

Satu Kivisen esikoiskirjasta löytyy tyttöenergiaa ja todellista ystävyyttä. Päivänkirjanomainen nuortenromaani etenee syksystä jouluun ja kertoo 14-vuotiaan Sofian elämästä lukukauden ajan.

Kasiluokka on alkamassa. Sofia asuu äitinsä kanssa kahden, heillä on hyvät ja luottamukselliset välit. Elämänmeno on Sofian mielestä ehkä liian tasapaksua, mutta onneksi äidin sisar Päivi tuo rutiineihin potkua. Täti on kaikkea muuta kuin sovinnainen.

Sofialla sekä hänen parhailla ystävillään Iineksellä, Jossulla ja Jutalla on paljon odotuksia tulevasta. Neljän tytön ystävyys on lujaa ja ehdotonta - kateutta ja selkään puukottamista on turha etsiä. He lukevat Nora Robertsin rakkausromaaneja ja naistenlehtien vinkkejä ja ihailevat Kardashianien elämäntyyliä.

Sofian suuri ongelma on kuitenkin, että hänellä ei ole poikaystävää, eivätkä kaveripiirin pojat oikein innosta. Sitten kuvioihin putkahtaa hyvännäköinen Perttu, joka vie Sofialta jalat alta. Kun poika pyytää Sofiaa kahville, tyttö on onnensa kukkuloilla.

Mutta onni ei kestä kauan, sillä ensitreffien jälkeen Perttu ei ota mitään yhteyttä. Sofia kuulee, että Perttu olisi sanonut häntä tylsäksi tyypiksi. Mutta miten asiat oikeasti ovat, ja onko jollain toisella taka-ajatuksia Sofian suhteen?

Kivisen romaani on selvästi suunnattu yläkouluikäisille tytöille, jotka voivat löytää kirjasta hyvinkin omaa elämäänsä liippaavia asioita.

Esikoiseksi Kivisen kirja on myönteinen yllätys. Se kertoo aidolla tavalla teinityttöjen ajatusmaailmasta, jossa elämä tapahtuu tässä ja nyt, ja tulevaisuus näyttäytyy vielä höttöisenä usvana. Kivisen kieli on myös luonnollista, ja persoonalliset henkilöt värittävät kirjan tapahtumia omalla tavallaan.

Päiväkirjanomainen muoto toimii, mutta tuo myös heikkou­tensa. Useat viiden tai kymmenen minuutin välein kirjoitetut merkinnät tuntuvat turhilta, kun taas pitkät proosapätkät ovat kiinnostavampia. Kirja olisi ollut myös tiiviimpi, jos se olisi kirjoitettu puhtaaseen proosamuotoon.