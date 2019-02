Kirja-arvio: Sokea kiintymys hajottaa psyyken – jyväskyläläisen Sonia Paloahteen trilleriesikoisessa tiedostamaton virta tulvii poikkeuksellisella intensiteetillä

Sonia Paloahde

Aavistus. Psykologinen trilleri

Minerva 2019. 281 s.

Jyväskylässä asuvan Sonia Paloahteen (s. 1992) esikoisteos osoittautuu vimmastuneeksi tekstiksi. Kirja on kiihkeä, intensiivinen, kuvallisessa ilmeikkyydessään raaka ja runollinen.

Aavistus kuvaa kemian opinnoissa yliopistossa menestyneen ja siihen nähden vaatimattoman ompelijantoimen valinneen nuoren Paulan ristiriitavaiheita uudessa työpaikassa – ökyrikkaan pariskunnan, Samuelin ja Lisan, taloudenhoitajana.

Samuel, näyttelijä, on Paulan rakkautenaan palvoma adonis, turvallisen sylin perikuva isän laiminlyömän tytön elämässä.

Lisa on rikas perijätär, kuvankaunis seurapiirijulkkis. Hänen ranskanopettajansa Rémi taas näyttää kolmiodraaman sakaralta, raskaaksi tulevan Lisan rakastajalta.

Tapahtumanäyttämönä keskeinen on eiralainen luksustalo. Huoneisiin ja käytäville ilmaantuu Paulan seuraksi toiseksi palvelijaksi Julia, jonka henkilökuvan symbolinen kaksoisolentomotiivi tiivistyy kerronnan edetessä.

Talo ja sen kolme kerrosta, joista sisäisesti syvimmällä sijaitsee ”salainen huone” toimivat Paulan psyyken näyttämönä, realismin ja unikuvien verkottumana; lopulta kuin romantiikan kauhufantasiaa yö- ja päiväpuoliskoineen hipovana sisältötasojen sekoitelmana.

Henkilöiden ääriviivat piirtyvät monesti äkkinäisin, ikään kuin asiaan kuulumattomin vedoin. Oikukas ajatuksenjuoksu ja ryöppyävät tunteet hipaisevat mieleen jopa dostojevskilaisen vyöryn, hallitsemattoman minuuden sekasortoisuuden.

Kirja on tilitys minäkertoja Paulan elämästä keskitetysti yhden kevään ajalta. Muut henkilöt vaikuttavat hänen psyykkisten ongelmiensa heijastuksilta. Ratkaiseva näyttämö on Paulan piilotajunta, johon hänellä on näkymä valveeseen solmiutuvien unien ja herkistyneen mielikuvituksen kautta. Tiedottoman aineiston tulva murtaa tajuista minää trilleriksi kiihtyvää elämäntragediaa kohti.

Aluksi miljöön luksus- ja julkkisluonne hämää lukijaa kuin esillä olisi siirappijulkaisun kaunis ja rohkea pastissi. Ironia ja rosot paljastetaan kuitenkin vähä vähältä ja kiihtyvin kierroksin. Samuelin ja Lisan ulkoinen status on nopeasti hapertumassa.

Se tapahtuu yhteydessä Paulan kaoottiseen sielunprosessiin, jonka taustalla on varhaislapsuus ja isän välinpitämättömyys. Kerrotussa nuoren naisen ajassa sitä kompensoi ehdoton läheisriippuvuus isän sijaisena Samueliin. Tämän osaamattomuus ja haluttomuus torjua kiintymystä ruokkii Paulan minuuden hajoamista.

Lopulta tarinan intensiteetti kiristyy enteisiin ja seuraamuksiin, joiden arvoituksellisessa tapahtuvuudessa lukija haistaa lankojen rikin ja sihinän – räjähdystä kohti. Juuri siinä, kun avaimet on annettu, mutta ovea ei vielä kokonaan aukaistu, tekstin vastaanottaja kokee osallisuutensa jännitteisimmillään. Juonta kokoava epiloginen jakso lähes dekkariratkaisulle tyypillisine (tässä pitkälle tulevaisuuteen sijoittuvine) selityksineen sulkee ympyrän taas enemmän teoksen ikiomaksi maailmaksi, joka sellaisena jättää lukijan ulkopuolisemmaksi toteajaksi.

Mutta miten tahansa, Paloahde rakentaa kehikkonsa yhteensä taitavasti, runollisesti ja draamallisesti, lyhyesti ja laajasti yhtä aikaa; puhetta lukijan kuuluvaksi tuovin repliikein, huutavin ja kuiskaavin.

Kuvailu ketjuuntuu usein riimiin taipuvina äänteinä, ajatuksenvirran ja affektien punoutumina. Kieli on pikemmin pakottomasti koskettavaa ja aavistavaa kuin itsetarkoituksellisia osoitteita ja päätelmiä alleviivaavaa.

Kaikki loppuu aikanaan, elokuvat, kappaleet, rakkaidemme elämät. Se tekee aisteista tiiviit, terävät, tuskaa keräävät, kunnes muistot heräävät, pahan olon syytäni kysellä penäävät … Rakkaus ei koskaan hälvenisi, liukenisi pois, jättäisi minua, mitään olomuotoa, henkeä, ihmistä, eläintä, esinettä, mitä vain ei hylkäisi, vaikka se myös vasten kasvoja sylkäisisi.