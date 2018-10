Kirja-arvio: Stand up -romaani Israelista – David Grossmanin ravisuttavassa taidonnäytteessä joutavasta lavahuumorista sukelletaan kuoleman kohtaamiseen

David Grossman

Hevonen meni baariin

Suom. Arto Schroderus. Otava 2018. 196 s.

”No niin, eiköhän tämä ollut tässä”, Frank Sinatra kailottaa kesken stand up -keikan poistuakseen katsomosta. ”Turpa kiinni ja istu alas, oli minunkin kuunneltava lauluasi”, koomikko Don Rickles sanoo lavalta. ”Kenelle luulet puhuvasi?” Sinatra huutaa. ”Dick Heymesille”, Rickles vastaa, ja saa Sinatran nauramaan.

Kohtaus on toimittaja-kirjailija Gay Talesen ylistetystä henkilöjutusta Frank Sinatra Has a Cold (suom. Frank Sinatralla on nuha, Esquire 4/1966). Dick Heymes oli muinoin korvannut Sinatran Tommy Dorseyn orkesterin solistina. Oli koomikon loukkaukselta vaikuttava kohteliaisuus sovittu tai spontaani, se on joka tapauksessa esimerkki oivaltavasta stand upista.

Israelilainen kirjailija David Grossman (s. 1954) on tehnyt irtioton aiemmasta tuotannostaan stand up -esityksen alusta loppuun kuvaavalla romaanillaan Hevonen meni baariin. Siinä 57-vuotias koomikko on kutsunut keikalleen lapsuudenkaverinsa, varhaiseläkkeelle potkitun tuomarin, joka toimii teoksen kertojana.

Romaanin koomikon aggressiivisessa lavatyylissä ei ole paljon oivallettavaa. Hän meuhkaa väsyneitä juttuja botox-huulista ja perseidensä leveyttä ruotivista naisista. Roisit vitsit muun muassa eläimiin sekaantumisesta ovat kaavamaisia.

Häijy ja masentunut, perinteistä juutalaista syyllisyydentuntoa edustava koomikko ujuttaa pikkuhiljaa settiinsä kiduttavan pitkän paljastuksen teini-ikänsä traumaattisesta tapahtumasta, ja tyhjänpäiväinen rituaali muuttuu kouriintuntuvaksi. Valtaosa yleisöstä poistuu – ja teksti käyttää yliviivaustussia korostaakseen vanhaa alleviivausta vakavasti otettavan taiteen ja halpamaisen viihteen erosta.

Koomikon nuoruusmuisto ilmenee mahdottomuudessaan ravisuttavaksi moraalikysymykseksi, joka on ovela muunnelma William Styronin kirjoittaman, elokuvanakin tunnetun Sofien valinta -romaanin kammottavasta dilemmasta.

Lukijan intiimin puheaktin kuulijaksi sysäävä kerronnallinen asetelma taasen muistuttaa Albert Camus’n eksistentialistista klassikkoa Putoaminen, jossa ”katumuksentekijä-tuomari” pitää monologia kapakassa.

Entäpä Israel? Pintatasolla Hevonen meni baariin ei juurikaan jauha politiikkaa, joskin rauhanaktivistina operoineen Grossmanin turhautuminen Likud-puolueen militaristiseen linjaan rätisee rivien välissä. Syvätasolla romaani osoittautuu vertauskuvaksi Israelin ja Palestiinan tuskallisesta historiasta ja nykytilasta.

Viime vuonna kansainvälisen Booker-palkinnon voittanut Hevonen meni baariin on muotovalioudessaan suositeltava romaani, jos haluaa rääkätä itseään muutaman tunnin; kuin vesiselvänä koettu Sami Hedbergin keikka, jonka aikana puolituttu supattaa pohjattoman murheellisen vuodatuksen läheisensä kuolemasta.

Teoksen vakavuus on sitä luokkaa, että puolustusmekanismina huumoritutkaani ilmestyi Woody Allenin novelli Schmeedin muistelmat, jossa natsien hoviparturi kertoo Nürnbergissä tuomioistuimelle luulleensa Adolf Hitleriä puhelinlaitoksen duunariksi. Te, joilla on sen sijaan kotona moraalitutka, olette taatusti kiitollisempia lukijoita Grossmanin pateettiselle taidonnäytteelle.