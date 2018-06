Kirja-arvio: Syvällä minuuden vesissä - Markku Pääskynen paneutuu eettisiin kysymyksiin Hyvä ihminen -romaanissaan

Markku Pääskynen

Hyvä ihminen

Tammi 2018. 198 s.

Markku Pääskynen on aiemminkin paneutunut perustavanlaatuisiin eettisiin kysymyksiin. Hyvä ihminen ei ole poikkeus.

Teoksen minäkertoja, jota kutsutaan usein Raskuksi, ja jonka oikea nimi ei tule tietoon, halusi jo lapsena itsensä sukupuolettomaksi ja ennen muuta olla ihminen. Hän uskoo elämässä toistuviin seitsemän vuoden sykleihin, ja niitä teoskin noudattaa. Samat uutiset työttömyydestä, irtisanomisista ja yt-neuvotteluista toistuvat.

Alussa eletään vuotta 1994, jolloin minäkertoja oli 21-vuotias päämäärätön, itsensä irralliseksi tunteva opiskelija, joka haluaa auttaa muita. Hän hakee yhteyttä muihin lähes epätoivoisesti ottamalla vastaan heikoimmatkin signaalit ja samastumalla muihin.

Minäkertoja reflektoi itseään kautta teoksen: ”Olen huomannut että tie sanonnan kirkkauteen on täynnä koettelemuksia mutta yritän kertoa asiat niin kuin ne tapahtuivat.” Hän on tiedostava, itsekriittinen mutta myös valikoiva kertoja. Hän dokumentoi elämäänsä paitsi kirjoittamalla myös valokuvaamalla.

Yksinäisyys peilautuu kulloinkin nähtyyn maisemaan: puisto on yksinäinen, pilvi on yksinäinen, kirkontorni on yksinäinen. Miljöö vaihtuu Helsingistä ja Kallion perusmiljööstä Tshekiksi, Portugaliksi ja Italiaksi, mutta oma identiteetti on löytymättömissä.

Pääskynen käyttää, kuten ennenkin, filosofisia ja kirjallisia viitteitä Platonista Raamattuun. Ne jäävät hieman yksitasoisiksi, mutta sen sijaan Pääskynen kehittelee erittäin rikkaasti kaksoisolentomotiivia ottaen huomioon myös ikivanhan uskomuksen siitä, että ihminen etsii maailmasta toista puoliskoaan ja löytää siten rakkauden.

Minäkertoja osoittautuu biseksuaaliksi. Avioliitto naisen kanssa päätyy kuitenkin eroon ja sosiaaliseen romahdukseen, mutta hän jatkaa valitsemallaan sosiaalialalla, lopulta maahanmuuttajien parissa.

Hän soimaa itseään toimintansa aiheuttamista vääristymistä: ”Vaikeinta minulle oli käsittää miksi halutessani tehdä hyvää teinkin pahaa. Ja niin kovasti minä halusin tehdä hyvää!”

Eksistentiaalinen ahdistus ei ratkea, vaan minäkertoja jää nimettömäksi ja kasvottomaksi. Ainoa voimavara on yhteys omaan poikaan. Kontakti on tiivis avioerosta huolimatta tai kenties juuri siksi.

Pääskynen kirjoittaa intensiivisesti ja sähköistyneesti. Kieli on samaan aikaan lyyristä ja aforistista. Teoksen ainoaksi rasitteeksi jää välillä pakonomaiselta tuntuva moniongelmaisuus, joka toki yltää syvälle eksistenssikysymyksiin.