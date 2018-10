Kirja-arvio: Täsmäiskuja orientalismia vastaan -Mari Manninen paikkaa aukkoja ja korjaa virheitä Kiina-tiedoissamme

Mari Manninen

Kiinalainen juttu – 33 Kiina-myyttiä, jotka vaativat kumoamista

Atena 2018. 233 s.

Meillä on tiedossa monenlaisia faktoja Kiinasta, jotka pintaa raapaisemalla osoittautuvat joko vääristyneiksi tai täysin virheellisiksi. Koska Kiina on yksi maailman voimakkaimmista supervalloista, on tietysti hälyttävää tajuta, kuinka huonot tietomme siitä ovat. Sen vuoksi toimittaja-kirjailija Mari Mannisen kirja Kiinalainen juttu on niin tärkeä teos.

Itämaita on lännessä romantisoitu ja toiseutettu myyttiseksi satujen paikaksi pitkään, ja sen huomaa keskusteluissa edelleen. Orientalismiksi kutsuttu perspektiiviharha elää ja on voimissaan.

Manninen tekee nipun täsmäiskuja, joilla murentaa perinteisimmät väärinkäsitykset Kiinasta ja tuo samalla lukijalle paljon kiinnostavaa tietoa kiinalaisesta yhteiskunnasta.

Manninen sai tietokirjallisuuden Finlandian aiemmasta, myös Kiinaa käsittelevästä teoksestaan Yhden lapsen kansa (2016).

Uutuusteos Kiinalainen juttu on erinomaisesti kirjoitettu ja hyvin toimitettu, joskin se popularisoi amerikkalaisesta tietokirjallisuudesta tuttuun tapaan aihettaan paikoitellen melkein vaivaannuttavuuteen saakka. Silti erittäin kiinnostava, miellyttävä ja helppolukuinen kirja.

Kirjan rakenne, jossa nasevan mittaisia lukuja kuljetaan käsikirjamaisesti läpi aihe kerrallaan, helpottaa lukukokemusta entisestään. Sen voi jättää päiviksi pöydälle ja palata siihen sitten vaivattomasti.

Kirjan aihepiirit kattavat kiinalaisen yhteiskunnan kulmia ruokakulttuurista (kiinalaiset eivät syö aina riisiä) kansalaisten vaikutusmahdollisuuksiin (kansalaisjärjestöillä on yllättävän hyvät ja laajat toimintamahdollisuudet) ja yhteiskuntajärjestelmään (Kiinan järjestelmällä ei ole kommunismin kanssa mitään tekemistä vaan se on äärikapitalistinen komentotalous).

Teos tiputtelee kiinnostavia ja herätteleviä tiedon ja ymmärryksen palasia. Se herättelee myös aika hyytäviin ajatuksiin siitä, millaiseksi maailmanjärjestys saattaa muodostua, kun Kiinan hallinto oppii jatkuvasti pehmeän vallan ja informaatiovaikuttamisen keinoja sekä käyttää yhä suurempaa taloudellista valtaa maailmassa.

Vietän paljon aikaa Kontiolahdella, ja Kontiolahden kunnanjohtaja kävi aivan hiljattain kaupittelemassa Kontiorannan entistä varuskunta-aluetta kiinalaisten investoitavaksi.