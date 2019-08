Kirja-arvio: Tässä käy huonosti – Akseli Heikkilä kertoo esikoisromaanissaan tarinan, joka ei luo uskoa ihmiseen

Akseli Heikkilä

Veteen syntyneet

WSOY 2019. 193 s.

On pieni sulkeutunut kyläyhteisö jossain pohjoisessa, on sieltä pois lähtenyt ja nyt sinne takaisin palaava nainen. Vähän nyrjähtäneitä sukulaisia ja kylän väkeä. Kaiken takana ja yllä häilyy jokin menneisyyden suuri tragedia tai trauma, joka vaatii hyvitystä. Ei kaikkein omaperäisin kehys romaanille.

Akseli Heikkilän esikoisromaanissa Veteen syntyneet Eeva on paennut kotikylästään jotain pahaa asiaa neljä vuotta sitten. Nyt hän haluaa tavata äitinsä ja selvittää, mitä tapahtui. Tullessaan kylään takaisin hän kuulee äitinsä kuolleen viikkoa aiemmin.

Eevan tragedia, vääryys, alkaa tulla pintaan, ja pian kylässä alkaakin tapahtua. Kaikenlaista outoa paljastuu, vanhoja uskomuksia ja tapoja, joita ei olisi voinut ajatella olevankaan. Lisäksi kylää hallitsee joki, joka antaa sille elämää ja kuolemaa.

Kirjailija on kotoisin Tornionjokilaaksosta, minne kirjan tapahtumatkin epäilemättä sijoittuvat, ainakin meänkielestä päätellen. Tämäkin lienee melkoisen yleistä esikoiskirjailijoilla, romaanin tapahtumat sijoitetaan omaan tuttuun ympäristöön ja kielialueeseen. Muutoin kirja on jotenkin ajaton, lukija ei suoraan osaa sanoa, tapahtuvatko romaanin tapahtumat tässä päivässä vai muulloin. Suurta väliä sillä ei ole.

Heikkilän kirjan ehdoton vahvuus on kieli. Dialogissa elää tosiaan vanttera meänkieli kläppeineen ja tyärineen. Kertova, kuvaileva kieli on paikoin todella kaunista. Lauseet ovat kuulaita, mutta samalla hyvin kuvaavia ja paikoitellen aforistisia. Koristelua ja koukeroisuutta on juuri sopivasti, onneksi ei kuitenkaan liikaa. Akseli Heikkilä osoittaa esikoisellaan olevansa taitava sanankäyttäjä.

Kirjan rakenne on myös hyvä ja jäntevä. Tarina etenee juuri kuten tarinan pitääkin. Yhdessä kauniin kielen kanssa kirjan rakenne muodostaa toimivan kokonaisuuden, vaikkei itse tarina niin ainutlaatuinen olekaan.

Mitä Heikkilä sitten haluaa kirjallaan sanoa? Päästäkseen eteenpäin pitää setviä menneisyytensä ja tehdä tilit selviksi, vaikka sitten kostamalla?

Romaanin voi lukea myös sekoamisen kuvauksena, mielen järkkymisenä ja sen karmeina seurauksina. Kirja ei ole millään tavoin valoisa tai positiivinen, ensi hetkistä alkaen on selvää, että tässä käy huonosti. Maisema on tumma taikka harmaa, ja kylmä on melkein koko ajan alkukesästä huolimatta. Kirja ei luo uskoa ihmiseen, päinvastoin.