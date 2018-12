Kirja-arvio: Tara Westoverin uskomaton selviytymistarina on vahva todiste koulutuksen ja kirjasivistyksen voimasta

Tara Westover

Opintiellä

Suom. Tero Valkonen

Tammi 2018. 435 s.

Tara Westoverin Opintiellä-kirjan suuri raami virittyy hieman samalla tavalla kuin Finlandia-voittaja Olli Jalosen Taivaanpallo-romaanissa. Vastakkain asettuvat tutkittu tieto ja uskomukset, joiden seassa pieni ihminen yrittää luovia parhaansa mukaan.

Käsittelytapa kuitenkin eroaa kuin yö päivästä. Siinä missä Jalonen etäännyttää tarinansa hyvin kauas, Westoverin autofiktiivinen muistelmateos on jokaisella lauseellaan kiinni tässä ajassa. Lisäksi siinä on aivan konkreettisesti kyse hengissä selviämisestä: huuhaa-tieto, alistava uskonto ja ”vaihtoehtoiset totuudet” ovat koitua Westoverin (s. 1986) kohtaloksi monta kertaa.

On rauhoittavaa tietää, että Westover voitti lapsuutensa kammottavat elinolosuhteet ja on menestynyt erinomaisesti. Samalla pitää muistaa kaikkia niitä, joille jokainen päivä on pelkkää selviytymistaistelua jonkin yksilön tai yhteisön mielivallan alla.

Westover on kotoisin USA:n Idahossa sijaitsevasta pienestä mormoniyhteisöstä. Hänen vanhempansa ovat niin sanottuja survivalisteja. He ovat varautuneet jo vuosikymmeniä maailmanloppuun ja siihen, että jonain päivänä liittovaltion miehet piirittävät perheen kodin. Siksi isä on varastoinut tilalle tuhansia litroja polttoainetta, pienen armeijan verran aseita ja vuosikausien tarpeiksi erilaisia säilykkeitä.

Perhe suhtautuu äärimmäisen kielteisesti moderniin lääketieteeseen, viranomaisiin ja koululaitokseen. Lyhyesti sanottuna he uskovat, että ne ovat saatanan tekosia.

Perheen äiti toimii itseoppineena kätilönä ja on erikoistunut eteeristen öljyjen, pyhien vesien ja erilaisten tinktuuroiden sekoitteluun. Ne korvaavat apteekin, lääkärin, rokotukset ja sairaalan.

Seitsenlapsiselle perheelle sattuu ja tapahtuu jatkuvasti, sillä isä pyörittää romuttamoa eikä välitä työturvallisuudesta tuon taivaallista. Itsekin romuttamolla pakon edessä työskentelevä Westover kuvaa useita kolareita ja tulipaloja, joista ei todellakaan selvitä pintanaarmuilla. Lääkäriin ei kuitenkaan lähdetä koskaan. Vammat otetaan merkkinä Jumalan tahdosta, jota vain perheen isä osaa tai saa tulkita.

Saman korkeamman voiman ilmentymä on Westoverin äkkipikainen isoveli, joka rääkkää Taraa miten tahtoo. Vanhemmat katsovat hänen tekosiaan läpi sormien.

Taran elämäntarinan kertova Opintiellä ilmestyi Yhdysvalloissa alkuvuodesta. Westoverin päiväkirjoihin pohjaava teos on noussut nopeasti maailmanlaajuiseksi menestykseksi, joka on käännetty jo 23 kielelle.

Sitä ei ole vaikea ymmärtää, sillä erinomaisesti kirjoitettu kirja on todellinen herkkupala. Vaikka loppuosa tuntuu hieman toisteiselta ja pitkitetyltä, autofiktio kasvaa yksityisen ihmisen selviytymistaistelusta kenties vaikuttavimmaksi tieteellisen maailmankatsomuksen puolustukseksi, jonka olen koskaan lukenut.

Kun Westover pääsee ensimmäistä kertaa kouluun, hän on 17-vuotias ja aloittaa suoraan yliopistosta. Tiedon valo alkaa hiljalleen pyyhkiä pois sitä syvää pimeää, jonka keskellä Tara on kasvanut. Äidin pitämä ”kotikoulu” on rajoittunut käytännössä muutamaan kuvakirjaan, Raamattuun ja mormonien pyhiin kirjoituksiin.

Pyristely irti perheen myrkyllisestä vaikutuspiiristä kestää vuosikausia. Vielä Taran opiskellessa Harvardissa hänen vanhempansa yrittävät käydä käännyttämässä häntä takaisin oman vainoharhaisen maailmansa vangiksi. Kun Tara ei suostu, he katkaisevat kaikki välit tyttäreensä.

Voimakkaan myötäelämisen halun ohella kirja herättää turhautuneisuutta ja raivoa. Westover kuvaa vaikuttavasti sitä, että kun mustaa väitetään tarpeeksi kauan valkoiseksi, ihminen alkaa itsekin epäillä omia muistojaan ja mielikuviaan.

Vielä kylmäävämmältä tuntuu kuitenkin ajatella sitä, että Opintiellä ei ole päättynyttä historiankirjoitusta vaan keskeneräinen tarina. Kuka tahansa voi googlettamalla löytää Idahon Cliftonista Westoverin perheen yrtti- ja öljyhoitoja tarjoavan nettikaupan, joka on paisunut miljoonabisnekseksi.

Se tarkoittaa sitä, että entisen Taran kaltaisia pimeydessä eläviä ihmissieluja on maailmassa yhä miljoonia. Ja sitä, että joku tekee heidän tietämättömyydellään paljon rahaa.