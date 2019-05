Kirja-arvio: Tieteen, taiteen ja teknologian yhdistäjä – Leonardo da Vinci opasti nuoria taiteilijoita näkemään olemassaolon ihmeen jopa seinän likatahroissa, nuotion tuhkassa, pilvissä tai mudassa

Walter Isaacson

Leonardo da Vinci

Suom. Tero Valkonen. Bazar 2019. 592 s.

Leonardo da Vincin (1452–1519) kuolemasta on tullut täyteen tasaluku 500 vuotta. Italiassa ja Ranskassa on isoja tapahtumia vuosisataisneron kunniaksi, ja suomeksikin on saatu Leonardon elämää ja teoksia valaiseva suurteos.

Uuden elämäkerran tekijä amerikkalainen Walter Isaacson on varakas mies: entinen CNN:n toimitusjohtaja ja entinen Time-lehden päätoimittaja. Hän on voinut valjastaa teoksensa kirjoittamiseen oikeastaan koko maailman resurssit. Kyseessä on perusteellisesti dokumentoitu ja persoonallisesti kirjoitettu synteesi jopa satojen tutkijoiden työstä.

Kirjan pohjalta on valmisteilla Hollywood-elokuva, jonka pääosassa nähdään toinen Leonardo, nimittäin Leonardo DiCaprio.

Leonardo da Vinci syntyi avioliiton ulkopuolella eikä saanut parasta mahdollista kasvatusta. Hän oli homo ja joutui siitä syystä välillä vankilaankin. Hankalista lähtökohdista hän kuitenkin ponnisti yhdeksi kaikkien aikojen suurimmaksi taiteilijaneroksi.

Kuten monia luovia ihmisiä Leonardoa painoi ulkopuolisuuden tunne, mutta aikalaiset kyllä tajusivat ja tunnustivat hänen lahjakkuutensa. Maalliset ja hengelliset ruhtinaat ottivat hänet suojelukseensa ja tilasivat häneltä niin paljon taideteoksia, että suurin osa jäi keskeneräisiksi.

Maailmassa on nykyään vain alle 20 maalausta, jotka ovat täysin tai pääosin Leonardon tekoa. Mutta kun yksi niistä on Mona Lisa, ei mestarin mainetta horjuta mikään.

Leonardo uudisti maalaustaiteen teoriat valon ja varjon vaihteluita koskevilla pikkutarkoilla tutkimuksillaan. Hän käytti valohämytekniikkaa sumentaakseen liian tarkat ääriviivat, jollaisiin oli mieltynyt hänen ainoa kilpailijansa Michelangelo.

Leonardon homoseksuaalisuus ehkä vaikutti siihen, että hän katsoi varsinkin naista eri tavalla kuin harva miestaiteilija häntä ennen. Miesten muotokuvat eivät häntä juuri kiinnostaneet. Pienillä vivahteilla hän sen sijaan loihti kankaalle naisten – muun muassa Neitsyt Marian – salaperäisen sielunelämän unohtumattomalla tavalla.

Leonardoa ei kukaan ole onnistunut jäljittelemään. Hänen mestariteoksistaan on sanottu, että niiden näkeminen on saanut monen vähäisemmän maalarin harkitsemaan alan vaihtamista.

Nuorille taiteilijoille Leonardo antoi ohjeeksi, että näiden tulee tuijottaa ”seinän likatahroja, nuotion tuhkaa, pilviä tai mutaa” niin kauan, että he näkevät olemassaolon ihmeen niissäkin. Leonardo itse käytti valtavasti aikaa piirtelemällä esimerkiksi hiuskiehkuroita, virtaavaa vettä tai avattuja ruumiita.

Isaacsonin mukaan ”kekseliäisyyden, mielikuvituksen ja nerouden avain on kyky yhdistää eri aloja – tiedettä ja taidetta, humanistisia aloja ja teknologiaa”. Itseoppineelle Leonardolle oli luonteenomaista pohjaton lapsenomainen uteliaisuus, joka kohdistui yhtä lailla matematiikkaan ja runouteen, anatomiaan ja optiikkaan, botaniikkaan ja ornitologiaan, maalaustaiteeseen ja insinööritieteisiin.

Ajattelemme 1400-lukua Gutenbergin, Kolumbuksen ja Leonardon vuosisatana, jolloin uudet maailmat avautuivat ja antiikin kulttuurin uudestisyntyminen eli renessanssi oli huipussaan muutamissa Italian kaupunkivaltioissa kuten Firenzessä ja Milanossa, joissa Leonardo asui.

Jälkimaailman silmissä Leonardo on renessanssi-ihmisen perikuva, joka insinöörinä keksi periaatteessa kaiken mahdollisen aurinkovoimaloista helikoptereihin ja kuulalaakereista panssarivaunuihin.

Kuitenkaan useimmat Leonardon teknisistä ideoista eivät toteutuneet – eivätkä edes tulleet tunnetuiksi – hänen omana elinaikanaan. Useimpien toteuttaminen ei olisi 1400-luvun olosuhteissa mitenkään ollut mahdollistakaan. Vasta jälkimaailma on löytänyt Leonardon monien innovaatioiden piirustukset hänen työpäiväkirjoistaan, joita kuin ihmeen kaupalla on säilynyt yli 7 200 sivua.

Maanisella kiihkolla kirjoitetut ja runsaasti kuvitetut työpäiväkirjat ovat taideteoksia sinänsä. Psykoanalyytikot Freudista alkaen ovat koettaneet tulkita Leonardon psyykeä, jossa toden ja fantasian raja oli usein epämääräinen. Isaacson toteaa Leonardon olleen henkilönä vähintäänkin omituinen, mutta enimmäkseen sympaattisella tavalla.

Elämänsä kolme viimeistä vuotta Leonardo vietti Ranskassa. Hän ylitti Alpit muun muassa Mona Lisa muulikuormansa mukana. Tarinan mukaan Leonardo kuoli Ranskan kuninkaan Frans I:n käsivarsille. Niinpä myös Ranska pitää Leonardoa omana poikanaan. Juhlavuoden suurin näyttely avataan syksyllä Louvressa. Italian ja Ranskan välille on syntynyt jopa pienimuotoinen selkkaus siitä, kummalle maalle suurmiehen muisto oikeastaan kuuluu.

Leonardo on myyttinen esikuva, jonka perinnöstä jotakin elää italialaisessa muotoilussa. Ajatelkaamme vaikkapa legendaksi muodostuneita italialaisia urheiluautoja. Ne ovat eroottisia esineitä, jollaisia suomalainen insinööri ei osaa valmistaa.

Walter Isaacsonin mielestä meidän aikamme ainoa Leonardo oli Steve Jobs, Applen toinen perustaja, josta hän niin ikään on kirjoittanut suomennetun elämäkerran. Leonardo osasi koskettaa kauneuden ja luovuuden taikasauvalla kaikkea minkä hän päästi käsistään. Samoin Steve Jobs, joka estetisoi Applen innovaatioketjun pienimpiä yksityiskohtia myöten. Nokian matkapuhelinbisneksestä sen sijaan jäi puuttumaan jotakin oleellista. Mistä saisimme suomalaisen Leonardon?