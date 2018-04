Kirja-arvio: Todenkaltainen kuvaus nuorista tytöistä sisällissodan myllerryksessä

Laura Lähteenmäki

Yksi kevät

WSOY 2018. 170 s.

Jyväskyläläinen Laura Lähteenmäki osallistuu vuoden 1918 tarkasteluun nuortenromaanilla Yksi kevät. Suomalaislukijat ovat tarkkoja historiallisten romaanien faktojen kanssa. Kirjailija tekee jälkisanoissa selkoa teoksen todellisuusyhteyksistä ja liittää mukaan listan lisälukemistoksi.

Lähteenmäen romaani on tunnestautumista siihen, miten työväkeen kuuluvat tytöt, punatytöt, kokivat sisällissodan myllerryksen. Tarina alkaa lumisena maaliskuun päivänä Tampereella, punaisten kaupungissa, jota valkoiset uhkaavat saartorenkaana aina vain lähempänä. Teinitytöt Aada, Jenny, Linda, Katri ja Bea valtaavat tyhjillään olevan huvilan, jonka omistajaperhe on poissa. Tyttöviisikko on fiktiota, mahdollista todenkaltaisuutta.

Huvilasta on määrä tehdä hoitopaikka lievästi haavoittuneille ja tyttöjen on tarkoitus vastata siitä. Heillä on vain niukasti tietoa ja taitoa hoitotyöstä, mutta sitäkin enemmän arkuudensekaista intoa.

Linda on kiihkomielisin, hänen siskonsa Katri hiljaisin, Jenny nauravaisin, Aada epäileväisin ja Bea aidosti poliittisin. Bealla on perusteltuja näkemyksiä proletariaatin ja varsinkin naispuolisen työväen ongelmista porvarien hallitsemassa yhteiskunnassa. Hänen suuri unelmansa on tytöille ja pojille yhtä lailla kuuluva ja varallisuudesta riippumaton mahdollisuus käydä koulua.

Romaani jakaantuu kolmeen osaan. Huvila-osan kertoja on Aada. Kun haavoittuneita aletaan tuoda, Aada kuvailee osallistuvan havainnoinnin tyylillä omia ja toisten reaktioita, hämmennystä ja sinnittelyä. Huvilalle tuodaan myös pahoja osumia saaneita. Nälkä, pelko ja avuttomuus huokuvat Aadan kerronnasta.

Huhtikuun ensimmäisenä päivänä tytöt kirjautuvat naiskaartiin. Tämän, kirjan keskiosan, kuljettaa ulkopuolinen kertoja eläytymisesityksen keinolla. Jenny ei osallistu, kun neljä muuta leikkaavat tukkansa, vetävät housut jalkaan ja saavat aseet niukan käyttöopastuksen kera. Sata vuotta sitten nainen housut jalassa oli järkytys ja aseellinen nainen hirvitys. Punatytöt ravisuttivat tabuja muun sivutuotteena.

Tytöt ehtivät kauhukseen tajuta, että heidän pitäisi pystyä ampumaan ihmisiä. Sitten onkin täysi sekasorto päällä. Kirjan kolmannessa osassa selviää, miten tytöille käy. Tämän osan kertoja on Bea, jolla onkin sanottavaa kapinan syistä ja tavoitteista.

Teos kuvaa nuoria ylivoimaisissa olosuhteissa. Lukija voi eläytyä tarinan viisikkoon, jota suuret tapahtumat heittelevät heidän syntyperänsä johdosta. Näin näyttäytyy, että ihminen on maailmaan heitetty, usein hädissään, ja yhteiskuntahistorialliset tapahtumaketjut kollektiivisen hämmennyksen tuloksia.