Kirja-arvio: Tunnetun tieteen popularisoijan teos kertoo, minkälaisilla keksinnöillä Nobel-palkinto on voitettu ja mitä palkintorahoilla on tehty

Massimiano Bucchi

Kuinka voitetaan Nobelin palkinto

Suom. Laura Lahdensuu. Gaudeamus 2018. 294 s.

Yhteiskuntaa ja maailmaa muuttavat suuret voimat tekevät ajastamme epävarmaa. Esimerkiksi ilmastonmuutos, ympäristöongelmat ja arkeemme tuleva tekoäly vievät meitä tuntemattomaan. Elämme tilanteessa, jossa tieteellisellä tiedolla ja innovaatioilla on yhä enemmän merkitystä.

Tähän tiivistyy myös Nobel-palkinnon perimmäinen idea. Palkinnot myönnetään Alfred Nobelin tahdon mukaisesti henkilöille, jotka ovat edellisen vuoden aikana hyödyttäneet eniten ihmiskuntaa.

Italialaisen Trenton yliopiston professorin Massimiano Bucchin kirjassa Kuinka voitetaan Nobelin palkinto kuvataan selväsanaisesti Nobel-palkinnon ympärillä olevaa – välillä uskomattomalta kuulostavaa – maailmaa. Bucchi on tieteen popularisoija parhaasta päästä. Jos tiede on sinulle harmaa alue, kannattaa lukea tämä kirja.

Nobel-palkinnon isä, ruotsalainen keksijä Alfred Nobel (1833–1896) oli kuollessaan yksi maailman rikkaimmista henkilöistä. Sukulaisilleen hän kertoi jättävänsä vain muistoja ja testamenttasi omaisuutensa nimeään kantavalle säätiölle.

Nobel ei ollut vain kemisti ja keksijä, vaan myös taitava liikemies sekä kirjallisuuden ja runouden harrastaja. Elämänsä aikana hän perusti noin 90 tehdasta 20 eri maahan.

Hänen kuuluisin keksintönsä peräti 355 patentin joukossa oli dynamiitti. Sitä tarvittiin muun muassa Alppien läpi kulkevan Gotthardin tunnelin rakentamiseen.

Jos mietit, miten voitat Nobelin, sinun tulee työskennellä ahkerasti omaperäisten mutta tiedeyhteisön tunnustamien tulosten eteen. Vaikka nobelistit nostetaan tieteen jalustalle, kehittyy tutkimus tiedeinstituution yhteisöllisenä ponnistuksena.

Tilastojen näkökulmasta palkitsemisen todennäköisyys kasvaa, jos olet valmistunut maineikkaasta yliopistosta ja toiminut nobelistin kanssa, olet elossa ja noin 59-vuotias yhdysvaltalainen.

Poikkeuksiakin on ollut. Texas Instrumentsin insinööri Jack Kilby sai 77-vuotiaana Nobel-palkinnon integroidun piirin kehittämisestä. Kilby ei ollut väitellyt tohtori, julkaissut tieteellisiä artikkeleja tai valmistunut eliittiyliopistosta. Mutta yhdysvaltalainen hän oli ja erityisen merkittävä, sillä ilman Kilbyä ei olisi Googlea tai Applea.

On käynyt myös niin, että osaa tieteen merkittävistä uranuurtajista ei huomioida ajallaan. Kun luet ruokapakkauksen tuoteselostetta, hyödyt kromatografian kehittäjän Mihail Tsvetin työstä. Häntä ehdotettiin nobelistiksi mutta ei koskaan valittu.

Jos saat puhelun Nobel-säätiöltä Ruotsista, on ainoa velvollisuutesi luennoida Tukholman yliopistolla. Palkintosumman voit käyttää kuten haluat. Paul Nurse osti itselleen moottoripyörän ja Günter Blobel rahoitti katedraalin restaurointia ja synagogan rakentamista. Richard Feynman sanoi – kenties puoliksi leikillään – laittavansa palkintosumman säästöön loppuelämänsä veroja varten.

Kun sinulla on mitali, älä sulata sitä. Mitaliin käytetyn kullan arvo vastaa noin 5 500 dollaria, mutta mitalin arvo on huomattavasti suurempi. Mitalia on huutokaupattu Yhdysvalloissa jopa 795 000 dollarilla.

Mikäli et saa Nobelia, valitusoikeutta ei ole. Moni on arvostellut tehtyjä päätöksiä, mutta saanut itse myöhemmin Nobelin. Niin se vain taitaa olla, että aikalaiset eivät aina ymmärrä uusia ideoita. Niin kävi esimerkiksi Albert Einsteinin palkitsemiskiemuroissa: hän sai vuoden 1921 fysiikan Nobel-palkinnon valosähköisen ilmiön selittämisestä, kun Einsteinin tunnetuinta oivallusta eli suhteellisuusteoriaa ei pidetty palkinnon mukaisena keksintönä lainkaan.