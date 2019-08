Kirja-arvio: Tunteita kaksoistornien raunioilla

Tahereh Mafi

Rakkaus suurempi kuin meri

Otava 2019. 271 s.

Ensimmäinen koulupäivä. High schoolin lokerot paukkuvat. Vihainen uusi oppilas tulee tunnille myöhässä ja joutuu heti ensi töikseen selittelemään opettajalle kielitaitoaan.

”Mun englanti ei ole oikein hyvää. Mun englanti on aivan vitun täydellistä.”

Ja sitten mennäänkin kohti rehtorin kansliaa.

Tahereh Mafin nuortenromaanin alkukohtaus tuo hetkellisesti mieleen lajityypin klassikon Sieppari ruispellossa. Paitsi että tämä kyyninen 16-vuotias ei olekaan pitkä vaalea poika, vaan persialaistaustainen tyttö, joka kuuntelee hijab-huivinsa alla musiikkia.

Eletään vuotta 2002, eikä Yhdysvallat ole entisensä World Trade Centerin iskujen jälkeen. Shirinin elämä on jatkuvaa solvauksien tulvaa ja väkivallan uhkaa.

Mafin omiin nuoruudenkokemuksiin perustuva kirja on luokiteltu young adults -osastolle, mutta kelpaa se vähän vanhemmallekin lukijalle trippinä lähihistoriaan. Kaikki, jotka ovat odottaneet ihastuneina ja kärsimättöminä Nokian kännykän kaksoispiippausta, tunnistavat ajankuvan.

Shirinin ristiriitaisten tunteiden kohde Ocean on jokseenkin tylsä verrattuna Shiriniin itseensä, mutta kukapa pystyisi kilpailemaan mielenkiintoisuudessa breakdancea harrastavan ja murskaavia juttuja viljelevän arabitytön kanssa. Kertoja on niin karismaattinen, että hän jättää oikeastaan varjoonsa kirjan juonenkin.

Leena Peltomaan suomennos antaa varsinkin dialogissa ja viestikeskusteluissa henkilöille uskottavat ja vaivattomasti luettavat äänet. Mutta kirjan suomenkielisen nimen keksijä ansaitsisi sapiskaa. Rakkaus suurempi kuin meri on paitsi imelä, myös harhaanjohtava nimi.

Tämän kirjan suuri teema ei nähdäkseni ole jättimäinen rakkaus, vaan ennemminkin hauras luottamus ja hyväksyntä. Kysymys on Shirinin – sekä myös Oceanin, johon kirjan englanninkielinen nimi A Very Large Expanse of Sea viittaa – oikeudesta tulla nähdyiksi omana itsenään.