Raakel Lignell

Älä sano että rakastat

Siltala 2019. 286 sivua.

Muusikko-juontaja Raakel Lignellin ensimmäinen yksin kirjoittama kirja on luokiteltu elämäkerraksi. Tiiviin rajauksen ja dramaattisten juonenkäänteiden puolesta se voisi olla romaanikin.

Teos sijoittuu muutamia lapsuuden takaumia lukuun ottamatta 1980–90-lukujen taitteeseen, jolloin Lignell tapasi vanhimman lapsensa isän.

Minäkertoja on huomattavan lahjakas ja kaunis viulisti, joka on ponkaissut Mikkelistä tiukan uskonnollisesta yhteisöstä klassisen musiikin opintoihin Helsinkiin ja Keski-Eurooppaan. Hänen elämänsä on täynnä haparointia: ankaraa harjoittelua, konsertointia ja kapinointia, korkokenkiä, baareja ja tietenkin miehiä, usein varattuja tai muuten vain vääriä.

Kunnes tulee se kaikkein väärin: beniniläinen Izak.

Kulttuuriero Mikkelin, Helsingin, Berliinin ja Cotonoun välillä on valtava. Se ei kuitenkaan ole suhteen suurin ongelma.

Izak on miellyttävimmillään psykopaatti, klassinen auervaara. Pahimmillaan hänet kuvataan huumehöyryiseksi ihmishirviöksi, jonka raivon edessä poliisitkin ovat lujilla. Inhimillisyyden pisaran Izakiin tuo ainoastaan hänen hellyytensä lapsiaan kohtaan.

Lignell kuvaa väkivallan ja manipuloinnin suorin ja sujuvin sanoin, kauhistelematta tai koristelematta. Hän ei myöskään juuri sorru oman toimintansa selittelyyn tai ylianalysointiin. Lähes 30 vuoden etäisyys tapahtumiin on varmasti ollut tarpeellinen.

Tänäkin syksynä ilmestyy useita kirjoja lähisuhteiden uhreista. Nämä tarinat kulkevat melkein aina samaa kaavaa, eikä niistä taida voida oppia yhtään mitään uusien tapauksien ennaltaehkäisemiseksi.

Tämä kirja tarjoaa paljon materiaalia kohuotsikoihin ja epäilemättä vertaistukea saman eläneille. Mutta ehkä sen tarkoitus on myös osoittaa, että vaikka rakastunut kulkisi laput silmillä kohti tuhoaan, jossakin vaiheessa kuitenkin on mahdollisuus valita.

Raakel Lignellistä tuli suomalaisille tuttu televisiopersoona, ei nimetöntä nuorta kuolonuhria, vaikka niinkin olisi voinut käydä.