Kirja-arvio: Uusien kotimaisten kuvakirjojen kuvitus saa lapsen silmät liikkeelle

Apinaorkesterin maailmankiertue

Tuttityttö ja peukalopoika

Uneton jänö

Minttu ja kananvaljaat

Ansiokkaita kotimaisia lasten kuvakirjoja ilmestyy tänäkin vuonna suuri määrä. Toivottavasti vanhemmat löytävät käsiinsä monia kuvakirjauutuuksia, sillä luvassa on hienoja yhdessä lukemisen hetkiä.

Kuvataiteilija Papu Elena Haron esikoiskirja Apinaorkesterin maailmankiertue muistuttaa J. Karjalaisen tunnetusta laulusta, joka puolestaan on saanut innoituksensa Haron maalauksesta.

Kirja on ulkoasultaan keveän luonnosmainen. Kerronta kulkee viittauksenomaisesti ja katkelmallisesti apinaorkesterin keikkaillessa eri maissa ja kulttuureissa. Teoksesta tulee mieleen Wilson Kirwan ja Vincent Kipkosgei Kibiin kuvakirja Amani-aasi ja suuri sydän.

Ensi alkuun Haron kirja saattaa epäilyttää aikuista, mutta lasta se innostaa heti. Kerronta jättää tilaa kuvittelulle ja inspiroi keksimään matkareittejä omille pehmoille. Pikkutarkoissa kuvissa on paljon tutkittavaa. Värit hehkuvat kansien sisällä. Pian aikuinenkin huomaa, että Haron ilmaisu poikkeaa virkistävästi usein pelkistetysti kuvitetuista nykykuvakirjoista.

Katri Tapolan kirjoittamassa kirjassa Tuttityttö ja peukalopoika kuvittaja Karoliina Pertamo maalaa tyylilleen uskollisesti lavealla pensselillä yksityiskohtia unohtamatta. Pertamon kuvitus saa lapsen silmät liikkeelle etsimään milloin missäkin piilottelevaa liskoa ja lattialle pudonneita tutteja.

Kirjan herkkä kansikuva toisiaan hipaisevista sormista ja pikkurillistä roikkuvasta tutista kertoo olennaisen kirjasta. Se on ystävyyden ja pienten nautintojen ylistys. Se on myös hieno kokonaistaideteos, jossa yksinkertaisuudessaan ilmaisuvoimaiset lauseet ja kuvat kutoutuvat toisiinsa.

Tarina leikittelee perinteisesti arveluttavana pidetyllä tutin ja peukalon imemisellä. Aihetta on yleensä käsitelty lastenkirjoissa näkökulmasta, johon kirjan alussa viitataan, kun tyttö kiipeää pudottamaan tuttipussin kaapin päältä. Pian lapset maiskuttelevat majassaan samaan aikaan, kun äidit siemailevat teetä ja kahvia keittiön pöydän ääressä.

Aikuisten ja lasten arjen pienet nautinnot rinnastuvat hauskasti. Ehkä vanhemman on kirjan luettuaan helpompi ymmärtää lapsen tutin tai peukun lutkutusta.

Uni, joka ei tahdo tulla, on usein lastenkirjallisuudessa käsitelty aihe. Myös Nora Surojeginin toinen lastenkirja Uneton jänö tarttuu siihen.

Surojeginin taidokkaissa kuvissa on paljon katsottavaa ja hoksattavaa. Jänö on ilmeikäs veitikka, joka matkaa kuuhun ja takaisin huimaavissa maisemissa. Yönsininen kirja on graafista ulkoasua myöten Surojeginin käsialaa.

Kirjan tarina on silti melko tavanomainen, ja loppu ei pääse yllättämään ainakaan aikuista. Lapsi pitää tarinasta, mutta hieman epätasainen riimittely oudoksuttaa. Herää kysymys, olisiko parempaan lopputulokseen päästy runollisella proosalla.

Jo usealle sukupolvelle kuvakirjoja taiteilleen Maikki Harjanteen Minttu ja kananvaljaat -kirjassa hoidetaan mummun kanssa kanoja. Kun kana katoaa, alkaa seikkailu.

Kirjan nimi saa mielikuvituksen liikkeelle. Tarinassa kuitenkin pysytellään jalat maassa pieniä surrealistisia pyrähdyksiä lukuunottamatta.

Harjanteen eloisat, sarjakuvamaiset kuvat kertovat tarinaa tekstin rinnalla. Etenkin kuva, jota maalatut pääsiäismunat reunustavat, ihastuttaa. Kuvitusta on mukavaa katsella yhdessä lapsen kanssa, laskea kanoja ja tunnistaa esineistöä. Kirjasta löytyy useampia tasoja, joten se sopii monenikäisille lapsille.