Kirja-arvio: Vähintään puoli vuosisataa eläneet ovat ideaalilukijoita Huckleberry Finnin seikkailujen uudelle, luettavuudessaan erinomaiselle suomennokselle

Mark Twain

Huckleberry Finnin seikkailut

Suom. Juhani Lindholm. Siltala 2018. 374 s.

Missourin osavaltiossa syntynyt ja kasvanut Samuel Langhorne Clemens (1835–1910) toimi nuoruudessaan luotsina Mississippi-joella. Mark Twain -kirjailijanimen hän otti varoitushuudosta, jolla luotinuoralla mitannut luotsi ilmoitti komentosillalle havaintonsa siipirataslaivojen merenkulkuun vaadittavasta minimisyvyydestä (kaksi syltä eli 3,66 m). ”Mark” tarkoitti merkkiä ja ”twain” kahta, kuten kääntäjä Juhani Lindholm mainitsee Huckleberry Finnin seikkailujen uuden, järjestyksessään kuudennen suomennoksen jälkisanoissa.

Mark Twainin asemaa yhdysvaltaisessa kirjallisuudessa ei voi liioitella. Nobel-palkittu kirjailija William Faulkner nimitti hänet ”amerikkalaisen kirjallisuuden isäksi”. New York Timesin muistokirjoituksessa (22.4.1910) Twainista puhuttiin suurimpana humoristina, jonka Yhdysvallat on tuottanut.

Monipuolisella urallaan Twain kirjoitti useita suosittuja matkakertomuksia. Kolmetoista vuotta ennen kuolemaansa hän oli juttukeikalla kuningatar Viktorian timanttiriemujuhlissa. Samalla maailmankuulu kirjailija vieraili lontoolaisessa sairaalassa tervehtimässä serkkuaan, mikä johti juoruihin Twainin omasta terveydentilasta.

Pian hän oli New York Heraldin mukaan ”vakavasti sairas ja mahdollisesti kuolemassa”. Twain vastasi: ”Ilmoitus kuolemastani oli liioittelua.” Myöhemmin joku paransi kyseisen kommentin lentäväksi lauseeksi: ”Huhut kuolemastani ovat vahvasti liioiteltuja.”

Huckleberry Finnin seikkailut on harvinaisen eloisa klassikko, villiydessään uunituoretta tarinointia, joka kestää lopun lässähdyksenkin.

Puhekielisyyden yhdysvaltalaiseen proosaan juurruttanut romaani tuomittiin ilmestyessään ”roskaksi” ja kanonisoitiin 1950-luvulla. Teoksen soveltuvuudesta oppilaille on käyty useita kiistoja Yhdysvalloissa viime vuosikymmeninä – miksi?

Alkuperäisessä romaanissa afroamerikkalaisia kuvataan n-sanalla yhteensä 219 kertaa – siksi. 1840-luvulle sijoittuvan vaellustarinan noin 13-vuotias minäkertoja Huck Finn käyttää ajankohdan luonnollista kieltä kuvatessaan vaiheikasta lauttamatkaansa karanneen Jim-orjan kanssa Mississippillä.

Jimin pakomotiivit eivät kaipaa selittämistä, Huck pakenee sekä väkivaltaista isäänsä että sijaiskotinsa ahdistavaa tapakulttuuria.

Twainin valtavan idearikkaan tuotannon originelleimpia ideoita oli Huckleberry Finnin seikkailujen sysääminen hulttiomaiselle mutta itselleen rehelliselle lapsikertojalle, joka on paitsi sisäistänyt tekopyhän ympäristönsä puhetavat myös parodioi ja satirisoi niitä. Tuloksena on hurmaava kertojahahmo ja karua huumoria, jonka tähtäimessä näkyy romaanin ilmestymisaikaan (1884) entisissä orjavaltioissa (orjuus lakkautettiin Yhdysvalloissa vuonna 1865) hyvin yleisesti ilmenneitä rasistisia asenteita – eikä Twainin tähtäin ole vieläkään vailla liikettä.

Uudessa suomennoksessa n-sana esiintyy 202 kertaa. Se on 202 kirskausta lukijan aivoissa.

Sensuroimattomuus on silti ainoa järkevä vaihtoehto. Varoittavana esimerkkinä vilkkuu romaanista Yhdysvalloissa vuonna 2011 julkaistu versio, jossa n-sanat korvattiin sanalla ”orja”. Sensuurilla teoksesta kadotettiin autenttinen puheenparsi ja siihen viritetty ironia. (Samana vuonna julkaistiin vastaiskuna kaksi vitsikästä editiota, joissa n-sanat oli vaihdettu sanoihin ”hipsteri” ja ”robotti”.)

Kun edellinen – Jarkko Laineen absurdisti turunmurteinen – käännös Huckleberry Finnin seikkailuista ilmestyi vuonna 1972, Suomi ei ollut kansainvälinen. Nyt on.

Tähän suomennokseen olisi tarvittu n-sanan historiaa käsittelevä johdanto. 1800-luvulla sana toki ilmaisi yhteiskunnallista alistussuhdetta, mutta sitä käytettiin arkisesti ilman loukkaustarkoitustakin. 1900-luvulla sana sai nykyisen merkityksensä äärimmäisenä loukkauksena.

Yhdysvalloissa on päädytty oikeudenmukaiseen tilanteeseen: mustat voivat halutessaan käyttää n-sanaa, muut eivät.

Mark Twainin tunnetuimmat teokset Tom Sawyerin seikkailut (1876) ja sen itsenäinen jatko-osa Huckleberry Finnin seikkailut luokitellaan kirjastoissa nuortenkirjallisuudeksi.

Sisällöltään kevyempää Tom Sawyeria kelpaakin pitää vain poikakirjana, vaikka kertomuksen näkemys ”puoliverisestä Intiaani-Joesta” on vanhentunut yli sallitun rajan.

En itse lähtisi suosittelemaan etenkään Huckleberry Finnin seikkailuja 13-vuotiaalle, sillä monitahoinen, pessimistinen ja ristiriitainen romaani edellyttää lukijalta perspektiiviä, vaan antaisin nuorten katsoa rauhassa Marvel- ja Star Wars -elokuvia, joissa eri etnisyydet ovat pingottamaton osa seikkailullista tarinamaailmaa.

Sen sijaan vähintään puoli vuosisataa eläneet ovat ideaalilukijoita Huckleberry Finnin seikkailujen uudelle, luettavuudessaan erinomaiselle suomennokselle. He tunnistanevat romaanin ankaran todellisuuden heijastukset: lasten pitää pelätä auktoriteetteja ja tehdä fyysistä työtä; koulussa ja kirkossa istutaan turpa tukossa; tupakointi on normaalia, samoin tappeleminen ja ruumiillinen kuritus; suloisinta vapautta edustaa ulkoilmaelämä uimisineen ja onkimisineen. Ja he saattavat arvostaa kerronnallisen remellyksen takana säkenöivää herkkyyttä lapsuuden kuolemattomuutta kohtaan.

Juhani Lindholmin yleiskielinen suomennos tekee etenkin Jimistä alkuperäisteosta ja aiempia suomennoksia modernimman hahmon.

Käännösratkaisu on palvelus Twainille: se balansoi romaanin kunnioittavasta halpamaiseen toikkaroivaa suhtautumista Jimiin, häivyttää tekstin omia ennakkoluuloja.

Suomennosten vivahde-erot ovat yksi olennainen aihe keskusteluun mestariteoksesta, joka ongelmistaan huolimatta osoittaa, mikä meissä on pielessä ja mikä kohdillaan. Toisin sanoen Huckleberry Finnin seikkailut heittää lukijan olemassaolon kaksijakoiseen virtaukseen.

”Ihan siinä sai hävetä silmät päästään koko ihmisrotua”, Huck summaa tapaamiensa huijareiden valheet ja suuntaa eteenpäin: ”Mary Jane oli kuin olikin punatukkainen, mutta ei se mitään koska hän oli hirmuisen kaunis ja hänen naamansa ja silmänsä loistivat jumalaisen ihanaa valoa.”