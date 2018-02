Kirja-arvio: Vapauttavan hersyviä tarinoita elämästä

Anna-Leena Härkönen

Ihan ystävänä sanon

Otava 2018. 189 s.

Onneksi on Anna-Leena Härkönen, joka uskaltaa kirjoittaa suoraan ja selkeästi.

Kirjoituskokoelma Ihan ystävänä sanon sisältää Härkösen lyhyitä ja napakoita kolumneja vuosilta 2013–2017, ja vaikka vanhimmat tekstit ovat jo viiden vuoden takaa, aiheet eivät ole vanhentuneet. Elämä ei ole vanhentunut, se on edelleen sama kommelluksineen sekä onnen, surun ja kiukun hetkineen.

Kieli on korutonta ja selkeää. Härkösen teksteissä on riemastuttavaa ja vapauttavaa se, ettei hän yritä hienostella. Hän seisoo tukevasti omalla paikallaan elämässä ja katselee paikalta avautuvaa näkymää. Välillä maisema on lohdullinen, välillä lohduton, huumorin sävyttämä.

Kaikenlaiset aiheet kiinnostavat Härköstä. Häntä huolestuttaa nuorten kirjoitustaidottomuus, samoin piittaamattomuus hyvistä käytöstavoista, kuten junamatkalla sattunut tapahtumaketju osoittaa.

Seksuaalista häirintääkin sivutaan, unia, kuninkaallisia häitä, kerjäämistä ja tavaroiden tuomaa lohtua tai erilaisia pakkomielteitä. Puhumattakaan siitä, miten kaukomailla keikkuvan kanootin kyydissä savon murteen kuuleminen rauhoittaa kummasti mieltä.

Myös kirjailijan ammattia kuvataan jonkin verran: ”Jos kirjailija ei olisi silloin tällöin tai koko ajan (tämä on huomattavasti yleisempää) jollain tavalla hullu, hän ei voisi kirjoittaa. Koko kirjailijan ammatti on hullu.”

Teoksen parasta antia ovat vanhenemiseen liittyvät tekstit. Joskus elämässä käy niinkin, että 94-vuotias kokee seitsenkymppisen nuorison kukkoilevan. Myös aikaamme hiipinyt tekniikan ylivalta, jossa yksinkertainen reissuvihko korvataan hienolla tietokoneohjelmalla, saa ansaitsemaansa kyytiä.

Härkönen sanoo suoraan, mitä hänellä on ikävä, mikä oli ennen paremmin. Veikkaan, että aika moni lukija on samaa mieltä. Kirjailija nimittää tyttöjä edelleen tytöiksi, poikia pojiksi tai naisia naisiksi ja miehiä miehiksi, vankilan uhallakin.

Jos Härkönen antaakin kyytiä monelle ilmiölle maailmassa, ei hän säästä itseäänkään. Pikkusiskon itsemurhan vuosipäivä on riipaiseva. Myös omia puutteitaan hän katsoo reilusti silmiin.

Kun viimeinen luku on luettu, tuntuu ihan mukavalta olla ihminen – ja nimenomaan vajavainen sellainen.