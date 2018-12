Kirja-arvio: Vauraan perheen poika ja romanikerjäläinen vaihtavat paikkaa Tuula Kallioniemen Kaksoisolennoissa

Tuula Kallioniemi

Kaksoisolennot

Otava 2018. 176 s.

Onko kaksoisolentoja olemassa? Siinä kysymys, joka toimii eräänä johtoteemana Tuula Kallioniemen tuoreimmassa nuortenkirjassa. Kaksoisolennot on riipaiseva ja samalla jännittävä tarina eriarvoisuudesta, iholle menevästä koulukiusaamisesta, oikeudentajusta ja rehellisyydestä.

Kuudesluokkalainen Stefan elää vauraassa perheessä. Hän on tottunut yltäkylläiseen elämään, ja opettajien suosikkipojalla on paljon ystäviä. Mihai-poika on puolestaan tuotu kotimaastaan kerjäämään Suomeen. Hän asuu kurjassa kerjäläisleirissä kaukana kantaväestön ulottuvilta.

Stefan ei voi sietää kadunkulmissa istuvia kerjäläisiä mukeineen. Eräänä päivänä hän tahallaan törmää kerjäläispoikaan. Törmäys on samannäköisille pojille kohtalokas, sillä selittämättömästä syystä Stefan huomaa olevansa kerjäläisleirissä resuisena kerjäläispoikana ja Mihai löytää itsensä Stefanin vauraasta, kauniista kodista.

Stefanina Mihai pääsee kouluun, josta hän on aina haaveillut kotimaassaan. Mihai tajuaa, miten suosittu hänen kaksoisolentonsa on. Samalla hän näkee Stefanin elämän kääntöpuolet, johon sisältyy joskus äärirajoille menevää koulukiusaamista.

Mihai on köyhyydestä huolimatta tottunut rehellisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen. Stefanina hän joutuu tilanteisiin, joissa joutuu miettimään ja puntaroimaan arvojaan. Toisaalla kerjäläisleirissä Stefan on tilanteissa, joihin hän ei olisi ikinä voinut kuvitella joutuvansa.

Terve realismi ja aihepiirien moninaisuus ovat tyypillisiä piirteitä tuotteliaan Kallioniemen kirjoille. Koulukiusaamista on käsitelty paljon nuortenkirjoissa, mutta Kallioniemi tuo aiheeseen uutta särmää. Kirja tuo esiin, miten kiusaajaa ärsyttää se, että kiusattu ei laita yhtään hanttiin, mikä taas provosoi kiusaajaa nostamaan panoksiaan.

Kirjan päähenkilöiden maailmojen vastakkaisuus osoittaa, miten eriarvoisessa maailmassa me elämme. Toisaalta Kaksoisolennot yllättää positiivisuudellaan: kaikki oppivat jotakin niin itsestään kuin muista ihmisistä.