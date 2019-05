Kirja-arvio: Viihteellä yhteiskunnan epäkohtia vastaan – Sujata Massey aloitti Rei Shimuran jälkeen uuden dekkarisarjan

Sujata Massey

Murha Bombayssa. Perveen Mistry tutkii

Suom. Maija Heikinheimo. Gummerus 2019. 460 s.

Yhdysvaltalainen kirjailija Sujata Massey tunnetaan Rei Shimura -etsiväsarjasta, jossa liikutaan Japanissa. Hänen uusin dekkarisarjansa sijoittuu 1900-luvun alun Intiaan. Kirjailijaa on innoittanut Intian ensimmäinen asianajajanainen Cornelia Sorabji.

Sarjassa seikkailee Perveen Mistry, ainoa juristinainen Bombayssa. Hän työskentelee lakitoimistossa myös oikeusavustajana, kääntäjänä ja kirjanpitäjänä. Oikeudessa hän ei vielä saa esitellä tapauksia, koska on nainen. Perveen on syntynyt aikoinaan Iranista muuttaneeseen zarathustralaiseen sukuun.

Sarjan aloitusromaanissa Murha Bombayssa Perveen selvittää rikosta muslimikodissa. Siellä asuvat eristyksissä hiljattain menehtyneen miehen kolme vaimoa lapsineen ja palvelijoineen. Perveen perehtyy naisten perintöoikeuksiin ja auttaa heitä tekemään päätöksiä. Hän luovii älykkäästi miesten hallitsemassa yhteisössä.

Dekkarijuonen kanssa vuorottelee tarina Perveenin omasta elämästä. 1910-luvun lopulla hän opiskelee ainoana naisena oikeustiedettä Bombayssa. Muut opiskelijat ja opettajat pyrkivät estämään sen. Tarjoaako intohimoinen rakkaus ja mahdollinen avioliitto lahjakkaalle Perveenille paremman tulevaisuuden?

Masseyn uuden sarjan avaus tuntuu keskinkertaiselta dekkarilta. Juonen romanttinen osuus jännittää enemmän kuin murhan ratkaiseminen.Viihdekirjallaan Massey houkuttelee lukijan tutustumaan monikulttuuriseen ja -kieliseen Intiaan. Kirjaan painettujen karttojen ja sanaston avulla lukija ymmärtää tarinan vivahteita.

Rei Shimura -sarjaan verrattuna Perveen Mistry -kirjat etenevät rauhallisemmin ja kannustavat naisia vielä avoimemmin. Perveen esimerkiksi vastustaa äitinsä tavoin naisten sulkemista koppiin kuukautisten ajaksi.

Sujata Massey on työskennellyt toimittajana. Suomeksi on käännetty muidenkin toimittajien rikoskirjoja Intiasta. Kishwar Desain raaoissa romaaneissa murhia ratkoo sosiaalityöntekijä, Tarquin Hallin viihdedekkareissa hauska yksityisetsivä apulaisineen. He kaikki haluavat korjata yhteiskunnan epäkohtia.