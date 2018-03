Kirja-arvio: Viina meinaa viedä muusikon, mutta meditaatio pelastaa

Samuli Laiho

2018. 329 s.

Hearthillin kitaristina tutuksi tullut Samuli Laiho (s. 1969) seuraa entisen bänditoverinsa Jussi Sydänmäen jalanjälkiä nyt kirjailijana. Esikoisteos Topliner on kehitysromaani poppisbiisien tekijä Matias Heinisestä, jonka taustalta löytyy monenmoista: jazzbändiä ja AA:ta.

Romaani alkaa Berliinistä, jonne Matias on muuttanut vaimonsa ja kaksivuotiaan tyttärensä kanssa. Biisientekoleiri odottaa Hampurissa. Laiho luo katu-uskottavan kuvan musiikkibisneksestä ammattislangeineen kaikkineen.

Digitalisaatio hallitsee täälläkin: ”Markus kytki vielä midikoskettimiston tietokoneen USB-porttiin, avasi ohjelmiston ja moderni musiikkistudio oli täydessä iskussa. Eilispäivän eksklusiivinen, monen sadan tuhannen euron studiolaitteisto tungettuna kannettavan tietokoneen kovalevylle. Sillä mies taikoi satoja iskusäveliä vuodessa kuin robottiajan Franz Liszt.”

Kotona Matiaksella ei suju niin kuin pitäisi. Päihteet vetävät puoleensa, ja Laiho kuvaa todentuntuisesti riippuvuuskierrettä. Aamu alkaa ja ilta päättyy alkoholin turvin, kunnes Matias alkaa pakon edessä ryhdistäytyä.

Pankkitilin saldo on miinuksella, ulosottomies vaatii omiaan, joten biisejä ja ennakkoja on pakko saada. Vastapainona toimii meditaatio, joka lopulta koituu myös Matiaksen musiikin pelastukseksi. Silti vasta sen todellinen sisäistäminen vailla brändäystä on todellinen kasvun paikka.

Kuopiolaislähtöinen Matias palaa toviksi kotikaupunkiinsa isän hoiviin. Matiaksen entinen bändikaveri ottaa huikkaa, käärii jointteja siinä missä Matiaskin ja vääntää leveää murretta. Muuten kielimuotona on enimmäkseen slangi.

Laiho kirjoittaa vetävästi ja vauhdikkaasti, mutta rakenneratkaisu ja henkilöhahmot ovat yksinuottisia. Toisessa osassa päästään jo syvemmille vesille, ja loppuratkaisu yllättää. Välillä Laiho lataa sinänsä nasevaan dialogiin opettavaisia tilannekatsauksia, mikä vesittää draivia. Silti Topliner on sujuva esikoinen.