Kirja-arvio: Vilja-Tuulia Huotarisen yläkouluromaani on palapeli, jolta toivoisi vähemmän rönsyilyä

Vilja-Tuulia Huotarinen

Niin kuin minä heidät näin

Siltala 2018. 250 s.

Vilja-Tuulia Huotarinen luottaa fragmentaarisuuteen ja postpostmoderniin otteeseen lähes yhdenpäivänromaanissaan Niin kuin minä heidät näin. Miljöönä on yläkoulu, oppilasaineksena ”katselusukupolvi”, jonka elämää kuvataan novellimuodossa, ja opettajainhuoneessa kuhisee: siellä on sijaisena toimiva Mii, joka myöhemmin paljastuu yhdeksi kertojaksi, ja siellä on avioeronnut, yhden yön juttuja harrastava rehtori Selena. Yksityinen draama muuttuu yleiseksi, kun Miin puhelimeen kilahtaa oppilasviesti: ”Me olemme liikuntasalissa ja minulla on ase!”

Henkilöhahmot ovat liukuvasti, uuvuttavan usein yksityiskohtiin fokusoituja, mutta minkäänlainen perinteisyys ei olekaan tämän teoksen pointti. Teoksen koossa pitävä kaari syntyy minämuotoisista välikkeistä, joissa puhuu välillä murrosikäinen tyttö C, välillä taas kirjailijaminä.

Teoksen musiikkijyrä on Selenan fanittama Guns N’Roses. Siihen viitataan maneerimaisuuksiin asti, toki hehkuttelun lisäksi trenditietoisuuteen vedoten: ”Oikeastaan Guns N’Rosesin kuunteleminen oli ollut hävettävää jo yhdeksänkymmentäluvulla. Yhtye oli ollut vähämielinen porukka, joka syljeskeli toistensa kimaltavien hiuspehkojen yli.”

Kirjailijaminällä on monta huolta: kuka on vastuussa tekstistä, kun se on myytävänä kirjakaupassa? Hän puntaroi myös mennyttä avioliittoaan tavalla, josta voi lukea autofiktiivisyyttä: aviomies oli runoilija, ja kilpailutilanteita syntyi. Vilja-Tuulia Huotarinen tuntuu viittaavaan entiseen aviomieheensä, runoilijaan ja kustantajaan Ville Hytöseen.

Runoilija astuu näkyviin kuulaissa minäkertojan tunnustuksissa: ”rakkauteni Häneen oli aina ollut täällä, tunteet eivät kuole, ihmiset kuolevat, tunteet muuttuvat, kuolema on muutoksen vastakohta, siitä selviää vain elämällä”.

Huotarinen on runonlaulaja Mateli Kuivalattaren ja sitä kautta Toivo Kärjen sukua. Teos päättyykin runo-osioon, jossa pohditaan edelleen kirjoittamisen omistussuhteita: ”Millään yleisellä mittarilla / mutta on muitakin kuin ylisiä mittareita / minulla ei ole oikeutta tähän tarinaan / minulla on mahdollisuus antaa se pois.” Runoja ei ole sivunumeroitu, mikä korostaa teoksen fragmentaarista metodia.

Teokselta toivoisi tiukempaa hahmotusta ja vähemmän rönsyileviä detaljeja, mutta varsin kiinnostava ja taitavasti kirjoitettu se on.