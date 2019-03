Kirja-arvio: Vilja pitää puolensa "herranpelkääjien" kylässä

Esko-Pekka Tiitinen

Pikkulinnunrata

Karisto 2018. 144 s.

Esko-Pekka Tiitisen nuortenromaanin Pikkulinnunrata päähenkilö ja minäkertoja Vilja Taavitsainen asuu kuvitteellisessa itäsuomalaisessa kylässä, jossa kilahdetaan jyrkkään uskonnollisuuteen. Kyläläiset kutsuvat itseään herranpelkääjiksi, ja myös Viljan vanhemmat saavat tartunnan opista. Kyseessä on kooste kristillisten äärisuuntien, Jehovan todistajien ja joidenkin muiden uskomusjärjestelmien vaatimuksista. Se on äkillisesti ja sitkeästi kylän valtaavaa synkistelyä, jossa on joukkopsykoosin luonnetta – eli mitä vaarallisinta sekoilua lasten ja nuorten kannalta.

Viljan isoveli Ville joutuu ensin törmäyskurssille isän ja lahkoarvojen kanssa, ja murrosiän myllerrysten alettua Viljakin alkaa kapinoida. Ville lähtee omille teilleen. Vilja joutuu yksin kohtaamaan ehdollista hyväksyntää, tottelemispainostusta.

Kertomuksen alkuasetelma on tutunoloinen. Viimeaikoina on ilmestynyt monta romaania ja nuortenromaania, joissa tutkitaan hengellistä manipulaatiota ja yksilöiden keinoja taistella itsenäisiksi.

Erityiseksi Pikkulinnunrata käy sitä mukaa, kun Viljan oireilu pahenee. Hän saa tulisia raivareita, ja niistä sinkoaa vahvoja virkkeitä, kuten: ”Ja siitä mie vain yllyin, tuntui kuin olisin huudoilla viillellyt koko kylää, että se tuntisi edes jotain ihollaan.”

Vilja kipuilee itsensä sairaalaan. Kun nuoren mieli on sakeanaan solmuja, niiden avaaminen ei ole läpihuutojuttu. Romaanin jälkipuolisko kasvaa jännittäväksi spektaakkeliksi tähtitaivaan avaruutta, psykoanalyysin syvyyttä ja roolipelaamisen eli larppauksen maagista realismia, unenomaista todellisuutta tässä ja nyt.

Vilja ja luokkakaverit Vilma ja Kasimir ideoivat larppia, jonka voimallisuus yllättää niin sen pelaajat kuin kirjan lukijan. Larppi toimii mysteeripelinä ja psykodraamana.

Henkilösuhteiden kannalta on tietysti ratkaisevaa, löytävätkö Viljan perheen jäsenet toisensa ristiriitojen yli, ja kuinka käy ilottomalle ja näännyttävälle uskonopin irvikuvalle.

”Pikkulinnunrata” on kirjan nimenä kaunis, ja Nikolai Tiitisen tummasävyinen kirjankansitaide kuvastaa hienosti tarinan tunnelmaa.