Kirjailija Antti Nylén saapui Jyväskylään ja lukkiutui Kirjailijatalon neljän seinän sisään kesäkuussa: "Kestän tällaista kuuria viikon"

Jyväskylästä on vuosikymmenen mittaan muodostunut Suomen kirjallisen elämän merkittävä solmukohta. Silmukkaa on vahvistanut entisestään Kirjailijatalon palautuminen omistajanvaihdoksen myötä sen nimenmukaiseen käyttöön kirjailijoiden työskentely- ja kohtaamispaikaksi.

Kirjailijatalon residenssiin saapui kesäviikoksi myös helsinkiläinen kirjailija-kääntäjä Antti Nylén. Idean hän sai esiintyessään toukokuussa Keski-Suomen Kirjailijoiden Bar Vakiopaineessa järjestämällä monitaiteisella Sähkö-runoklubilla.

– Yritin epätoivoisesti löytää sopivan kirjoituskammion, sillä kokemuksesta tiedän, että lukittautuminen neljän seinän sisään on paras tapa käynnistää prosessi, hän sanoo.

Tähän toiveeseen Kirjailijatalo vastasi oivallisesti – mitä nyt viereisen huoneen runoilijat viekoittelivat välillä kirjalliseen keskusteluun. Kaupungin viettelykset, jopa sen maineikkaimman kulttuurikapakan, Nylén sen sijaan kertoo kiertäneensä kaukaa.

– Kestän tällaista kuuria viikon. Sen jälkeen ihmiskontaktien puute ja oleskelu omien ajatusten sisällä alkaa himmentää järkeä ja irrottaa todellisuudesta vaarallisella tavalla, Nylén perustelee lyhyttä residenssijaksoaan.

Nylénillä on omien sanojensa mukaan vireillä aina vähintään neljä projektia. Jyväskylässä hän kirjoitti tietokirjallisuuteen kurottavaa esseeteosta, joka käsittelee kolmea kristillistä pyhimystä Stefanosta, Franciscus Assisilaista ja Jeanne d’Arcia.

– Kirjoitan aiheista, joita haluan ymmärtää paremmin. Näin toimin myös kääntäessäni, jolloin pelkkä lukemisen ymmärtäminen ei riitä vaan teos täytyy ikään kuin kirjoittaa uusiksi.

Nylénin tuorein käännös Kielletyt runot (Poesia, 2019) koostuu Charles Baudelairen (1821–1867) kuudesta runosta, jotka rikosoikeus tuomitsi painokieltoon Pahan Kukkien (Les Fleurs du mal) ensimmäisen painoksen ilmestyttyä vuonna 1857.

”Moraalin ja hyvien tapojen vastaisista” runoista riisutun toisen painoksen (1861) Nylén käänsi jo aiemmin (Poesia, 2011).

Baudelaire kontekstualisoidaan kirjallisuushistoriassa ensisijaisesti runoilijaksi, vaikka Pahan kukat jäi hänen ainoaksi runokokoelmakseen ja hän oli myös merkittävä kääntäjä, kriitikko ja esseisti.

– Olen yrittänyt argumentoida käännöksissäni Baudelairen roolia prosaistina. Runoilijanakin hän oli esseistinen, eikä mikään tunnelmoitsija tai tuokiokuvien rakentaja. Siksi olen kääntänyt Baudelairia tavalla, joka korostaa runojen argumentaatiota ja ajatusta melodian ja akustisen soinnin kustannuksella.

Metodi on tuottanut kiitoksen ohella myös kriittistä palautetta, etenkin Yrjö Kaivajärven käännöstä (1962) nuoruudessaan lehteilleiltä lukijoilta.

– 1960-luvulla Baudelairen aistillisia ja eroottisia runoja pilven polton ja dekadentin tunnelmoinnin merkeissä lukeneet ovat hämmentyneet käännöksieni kylmää filosofisointia. Kaijärvi otti suuria vapauksia sisällön suhteen ahtaakseen Pahan kukkien runot tiettyyn muotoon. Omia käännöksiäni voi taas moittia hyvinkin vapaiksi ja rentoutuneiksi, mutta merkityksen tasolla olen pyrkinyt tarkkuuteen.

Sähkö-klubilla toukokuun lopussa Nylén murjaisi, ettei ”osaa ranskaa lainkaan”. Se on kiinnostava kommentti mieheltä, joka on erikoistunut suomentamaan 1800-luvun ranskalaista kirjallisuutta. Nylén tarkentaa, että puutteet kielitaidossa voivat olla kääntäjälle myös eduksi.

– Kääntäjän kielitaito on riittävä silloin, kun hän kykenee havaitsemaan vaaranpaikat, joissa voi käydä köpelösti ilman erityistä tarkkuutta. Sen sijaan tunne, että on vieraassa kielessä ja kulttuurissa kuin kotonaan, viettelee ylimielisyyden syntiin. Sopiva arkuus pitää valppaana.

Nylén on kiinnostunut kirjapainon historiasta sekä kirjan aineellisesta hahmosta ja esineluonteesta. Tämä näkyy Kielletyissä runoissa, jonka muodon Nylén määrittelee taiteilijakirjaksi. Taiteilijakirja on itsenäinen taideteos, usein uniikkikappale tai pienpainate, joka perustuu jollain tapaa painetun kirjan hahmoon tai ideaan. Tai kuten Marcel Duchamp totesi: ”Taiteilijakirja on sellainen, jota taiteilija sanoo taiteilijakirjaksi.”

Kielletyt runot on eräänlainen kansio, joka koostuu irtoarkeille painettujen alkuperäisten runojen ja niiden käännösten lisäksi Elina Merenmiehen omille arkeille digipainetusta kuvituksesta sekä cd-levystä, jossa on Samuli Kristian Saastamoisen Nylénin suomennosten pohjalta tekemiä ääniteoksia.

Taiteilijakirjat vakiinnuttivat paikkansa tunnustetuksi osaksi kuvataidetta 1960-luvulla, mutta niiden suosio on kasvanut 2000-luvulla pienet painokset suhteellisen edullisesti mahdollistavien digipainojen myötä.

Kielletyt runot painettiin kuitenkin varsin perinteisin menetelmin Olli-Pekka Tennilän Heidelberg-tiikelipainokoneella Kuopiossa. Miehet latoivat lyijykirjakkeita käsityönä kymmeniä tunteja parin viikon aikana.

Oman rajoituksensa 200 kappaleen edition koolle asetti myös paperi fyysisenä materiaalina, sillä Nylénin täytyi kuljettaa painetut paperit Kuopiosta Helsinkiin. Käytännössä tämä tarkoitti 100 kiloa paperia, jotka hän varastoi omaan kotiinsa.

– Olohuoneeni muistutti puoli vuotta lähinnä paperitukkua, mikä kiristi kotona tunnelmia. Se oli eräänlainen stressitesti tai rasituskoe, josta selvisimme.