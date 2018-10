Kirjailija Arto Paasilinna on kuollut, kustantaja WSOY kertoo tiedotteessaan.

– Arto Paasilinna nukkui rauhallisesti pois hoitokodissa Espoossa maanantaiaamuna, tiedotteessa sanotaan.

Paasilinna oli kuollessaan 76-vuotias. Hän julkaisi urallaan kolmekymmentäviisi romaania ja lukuisia muita teoksia. Hän lukeutui Suomen merkittävimpiin kirjailijoihin.

Paasilinnan tunnetuimpiin teoksiin lukeutuvat Jäniksen vuosi, Ulvova mylläri, Hurmaava joukkoitsemurha sekä Hirtettyjen kettujen metsä. Hänen teoksiaan on käännetty yli 40 kielelle.

Maailmanlaajuisesti hänen teoksiaan on myyty yhteensä yli kahdeksan miljoonaa kappaletta. Erityisen suosittu Paasilinna on ollut Ranskassa, jossa häntä on verrattu muun muassa Nobel-voittaja Gabriel García Márqueziin.

Paasilinnan teoksista eniten käännetty on Jäniksen vuosi., jonka oikeudet on myyty yli 30 kielialueelle. Teos nousi myös WSOY:n klassikkokirjaäänestyksessä suomalaisten kahdentoista rakastetuimman kirjan joukkoon viime vuonna.

Arto Paasilinnan perheen toiveesta suruvalittelut osoitetaan WSOY:lle osoitteeseen PL 314, 00101 Helsinki.