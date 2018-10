Kirjailija Arto Paasilinna on kuollut, kertoo WSOY . Hän kuoli maanantaiaamuna hoitokodissa Espoossa 76-vuotiaana.

Paasilinnan tuotantoa on käännetty yli 40 kielelle, ja maailmanlaajuisesti teoksia on myyty yli kahdeksan miljoonaa kappaletta. Erityisen suosittu Paasilinna on ollut Ranskassa.

Paasilinnan tunnetuimpia teoksia ovat muiden muassa Jäniksen vuosi, Ulvova mylläri, Hurmaava joukkoitsemurha ja Hirtettyjen kettujen metsä. Lukuisia romaaneja on myös filmattu ja sovitettu televisioon.

Paasilinnan tuotanto käsittää 35 romaania ja suuren joukon muita teoksia.

Arto Paasilinna oli syntynyt 20. huhtikuuta 1942.