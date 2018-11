Kirjailija Olli Jalonen selaili vero-opasta, kun soitto Finlandia-palkinnosta tuli

Sydän alkoi hakata, kun kirjailija Olli Jalonen vastasi puhelimeen ja kuuli saavansa Finlandia-palkinnon Taivaanpallo-romaanistaan. Hän ei ollut palkintoa odottanut eikä etukäteen jännittänyt – mitä nyt pienen haaveen palasen verran – ja hämmästyi itsekin reaktiotaan.

– Kyllä siinä näköjään fysiikka menee edelle, ettei pysty hallitsemaan sisäelimiään, kirjailija naurahti STT:lle.

– Olin kotona ja tutkin postista tullutta vero-opasta, kun soitto tuli.

Kerta oli Jaloselle jo toinen. Vuonna 1990 hän sai palkinnon romaanista Isäksi ja tyttäreksi.

Toivuttuaan kirjailija päätti, että palkitsee itsensä jollakin vaivalloisella matkalla. Sellaisista hän pitää, vaikka voisi lähteä luksuslomallekin. Finlandia-palkinto on 30 000 euroa.

– Nyt kun on taloudellisia mahdollisuuksia, vaikeuksia voi pikkuisen ohittaa, ettei aina tartte mennä sen hankalimman kautta. Mutta liian helppoa ei saa olla. Matkassa täytyy olla osuuksia, jotka on taivallettava jalan niin, että on hikinen ja jalat särkee, 64-vuotias Jalonen sanoo.

Jatkoa tulossa

Jalonen kirjoittaa yleensä pitkään. Taivaanpalloa hän valmisteli kolmisenkymmentä vuotta. Hän kertoo tehneensä tarinalle myös jatkoa jo vuosikymmeniä ja on toiveikas, että jonain päivänä ilmestyy kirja päähenkilö Anguksen myöhemmistä vaiheista. Taivaanpallon lopussa tämä on 13-vuotias.

– Minun täytyy nähdä, että se ensin muuttuu teokseksi mielessäni lopullisesti, mutta todella hyvä vaihe siinä on. Olen tehnyt paljon töitä, ja se voi hyvinkin realisoitua.

Taivaanpallo sai alkunsa, kun Jalonen kävi Saint Helenan saarella vuonna 1989. Pelkät laivamatkat kestivät kuukauden. Jalonen välttyi merisairaudelta olemalla ulkona kannella ja katselemalla horisonttiin.

– Laivan pienessä kirjastossa oli teos, jossa puhuttiin, että Edmond Halley oli saarella noin vuoden verran tutkimassa tähtitaivasta. Se kuulosti niin erikoiselta, että innostuin ja melkein heti siltä istumalta taisin saada jonkin alkuidean.

Saarella Jalonen kiipesi vuorelle ja näki Halleyn observatorion paikan: jäljellä oli vähän kivikehää ja vaatimaton muistolaatta. Linnut, kasvit ja maastonmuodot piirtyivät niin voimakkaasti mieleen, ettei muistikirjaa edes tarvinnut avata matkan jälkeen.

– Ja niin tiheä sumu, että ei nähnyt kättänsä pidemmälle.

Ranskalle annetun Napoleonin kuolintalon vieraskirjasta kirjailija löysi muutaman suomalaisen nimen. He olivat purjehtijoita, jotka olivat vuosien mittaan poikenneet saarella.

Jalonen haki alun perin saarelta eristäytyneisyyden tunnetta kirjaansa Kenen kuvasta kerrot varten.

Tähtitieteen historia kiinnostaa

Tähtitieteilijän oppipojan tarina sijoittuu 1600-luvun lopulle valistusajan sarastukseen, ja siinä liikutaan Saint Helenan saarelta Lontooseen ja kauemmas Englantiin.

Jalonen joutui miettimään romaanin nimeä tavallista kauemmin, mutta eräänä aamuyönä se löytyi.

– Taivaanpallo on se pinta, joka meitä ympäröi ja jossa tähdet näyttävät olevan kiinni.

Kirjailija luki vuosien varrella alkuperäisiä 1600-luvun lopun kirjeitä ja artikkeleita Englannissa, Skotlannissa ja Helsingissäkin.

– Hämmästyttävintä oli, kuinka samanlaista ihmisten suhtautuminen elämään oli silloin. Uskon, että valistuksen iso, hieno ja hyvä ydin on yhä meidän ajassa ja tulee vielä jatkumaan.

Hän kertoo olleensa nuorena tähtitieteestä kiinnostunut, mutta ei ollut matematiikassa hyvä.

– Sen jälkeen kiinnostuin tähtitieteen historiasta.

"Kirjallisuus ei ole kilpailulaji"

Lukeminen ei ole vain lukemista, lukeminen on ymmärtämistä, ja se onkin monelle vallanpitäjälle vaarallinen asia. Näin sanoi Finlandia-palkittu kirjailija Olli Jalonen palkintopuheessaan. Suomessa lukutaitoa pidetään yhtä itsestään selvänä kuin että hanasta tulee puhdasta juomavettä, mutta näin ei maailman mitassa ole, Jalonen sanoi.

– Täydellisessä maailmassa valtiot ja valtioita mahtavammat suuryritykset kilpailisivat siitä, että joka ainoa lapsi sukupuolestaan riippumatta saisi käydä koulua turvallisissa oloissa ja oppisi lukemaan ja kirjoittamaan – vapaasti ja muuta kuin ahdasmielisesti valikoituja sisältöjä.

Kirjallisuus voi salakuljettaa uusia ajatuksia, ja kirjoissa piileskelee vapauden valtakuntia. Jalosen mielestä kirjallisuus ei ole mikään kilpailulaji, vaan lajeja on yhtä monta kuin kirjoittajia.

Hän kiitti puheensa lopussa monia, muun muassa valitsijaansa kirjallisuustoimittaja Seppo Puttosta sekä esiraatia "työläästä ja varmasti vaikeasta jos ei mahdottomasta punninnasta".

Ensimmäinen ehdokkuus tuli tietoon radiouutisista

Maailmanmatkoja harrastava kirjailija muisteli olleensa ensimmäistä kertaa Finlandia-ehdokkaana vuonna 1989. Hän oli juuri ollut useamman kuukauden matkalla eikä ollut kertonut kustantamoon, että oli jo palannut. Sillä matkalla hän sai myös alkuidean nyt palkittuun Taivaanpalloon.

– Postikorttien ja lankapuhelimen aikakaudella Otavassa luultiin, että olen yhä Saint Helenalla tai seilaamassa rannattomalla Atlantilla. Siksi kuulin ehdokkuudestani vasta radiouutisista: sydän alkoi lyödä kovemmin, Jalonen kertoi.

Niin alkoi tälläkin kerralla.

– Tuntui, että pitkä matka Saint Helenalta on nyt lähes 30 vuoden kirjoittamisen jälkeen yhdessä isossa satamassa.

Kaikkiaan Jalonen on ollut ehdokkaana viisi kertaa, ja niistä kahtena hänet on palkittu.

"Tiedon, opetuksen ja kasvun ylistyslaulu"

Kaunokirjallisuuden Finlandia-voittajan valitsi kuuden ehdokkaan joukosta kirjallisuustoimittaja, Turun kirjamessujen ohjelmajohtaja Seppo Puttonen.

Puttonen luonnehtii Taivaanpalloa tiedon, opetuksen ja kasvun ylistyslauluksi. Hän sanoo romaanin kuvaavan pienen pojan varttumisen kautta suurta ajatuksellista murrosta.

– Kirjailija kuljettaa lukijan Saint Helenan saarella puunlatvaan tuijottamaan tähtiä, sieltä jännittämään kuinka Angus kestää purjelaivan mastokorissa ja lopulta Lontoon kautta jäätynyttä Thames-jokea pitkin vuoren rinteelle. Tarinan myötä tieto ja rationaalinen ajattelu lisääntyvät ja antavat paremmat mahdollisuudet ymmärtää avaruuden ilmiöitä, tapahtumia maan päällä ja jopa ihmissuhteita, Puttonen kuvaili puheessaan Finlandia-palkintojen jakotilaisuudessa.

Länsimaisessa filosofiassa nykyajan katsotaan alkaneen 1600-luvulla, aikana johon Taivaanpallo sijoittuu. Puttosen mukaan myös silloin ihmiset elivät ilmastonmuutosten keskellä, kun suuret tulivuorten purkaukset viilensivät ilmastoa.