Kirjailijaliiton tunnustuspalkinnot Joni Skiftesvikille ja Tuulia Aholle

Suomen Kirjailijaliitto jakoi keskiviikkona 10 000 euron suuruisen tunnustuspalkintonsa Joni Skiftesvikille ja lasten- ja nuortenkirjallisuuden samanarvoisen Tirlittan-palkinnon Tuulia Aholle.

Liiton mukaan Skiftesvik tunnetaan erityisesti Oulun seudun sekä merellisen kulttuurin tarkkalauseisena kuvaajana. Kirjailijan tuotantoon kuuluu novellikokoelmia, romaaneja, tietokirjoja, näytelmiä, elokuvakäsikirjoituksia ja kuunnelmia.

Tuulia Aho on julkaissut 19 teosta, joista viimeisin on vuodelta 2014. Aho on kirjoittanut myös laulutekstejä ja librettoja näyttämömusiikkiteoksiin.

Kirjailijaliitto jakaa vuotuiset palkintonsa tunnustuksena kirjailijan tähänastisesta tuotannosta sekä työstä suomalaisen kirjallisuuden hyväksi. Tunnustuspalkinto on jaettu vuodesta 1949 ja Tirlittan-palkinto vuodesta 1993 lähtien