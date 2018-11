Kirjailijat lukevat Kirjailijatalolla lyhytproosaa, lopuksi valitaan voittaja

Neljä kirjailijaa lukee yleisölle uusia tekstejään, ja lopuksi julistetaan tuomariston valitsema voittaja ja yleisön suosikki.

Lyhytproosakilpailu Kuultavia järjestetään Keski-Suomen Kirjailijatalolla (Seminaarinkatu 26 B) lauantaina 24.11. kello 12 alkaen.

Kuultavien voitosta kisaavat finaalissa Maija Sirkjärvi teoksellaan Barbara ja muita hurrikaaneja, Riikka Ulanto teoksellaan Mutta mitä kuuluu Lynyrd Skynyrdille?, Jaakko Yli-Juonikas teoksellaan Yö on viisain sekä V. S. Luoma-aho teoksellaan Luonteita.

Luennan jälkeen kirjallisuuden asiantuntijoiden raati keskustelee teksteistä, ja myös yleisö voi osallistua keskusteluun.

Tuomaristossa ovat kirjallisuuskriitikko ja Nuoren Voiman päätoimittaja Vesa Rantama, kirjallisuuden tutkija ja kääntäjä Kaisa Ahvenjärvi sekä kirjallisuuden opiskelija ja Oma huone -kirjallisuuspodcastin tuottaja Ulla Lehtinen.

Kuultavia-lyhytproosakilpailua on järjestetty vuodesta 2008, ja siitä vastaa Keski-Suomen Kirjailijat ry. Kilpailu tuo esiin uutta suomalaista lyhytproosaa.

Tapahtuman juuret ovat saksalaisessa Lesung-perinteessä, jossa palataan kirjallisuuden alkujuurille eli puhuttuun ja kuultuun sanaan.

Lauantain finalisteista Maija Sirkjärvi liikkuu esikoisnovellikokoelmassaan Barbara ja muita hurrikaaneja kauhun ja kumman maastoissa. Sirkjärvi yhdistelee kauhuklassikoita, populaarikulttuuria ja realistista ja surrealistista kuvastoa.

Riikka Ulannon Mutta mitä kuuluu Lynyrd Skynyrdille? on absurdi minuuttinovellikokoelma. Tekstien henkilögalleria ulottuu ujosta torimyyjästä vuosikymmeniä sitten traagisen lopun saaneen rock-bändin muusikoihin.

Jaakko Yli-Juonikkaan Yö on viisain kuvaa erilaisiin eksistentiaalisiin umpikujiin päätyneitä ihmisiä. Teos on novellikokoelman ja romaanin risteytys. Kertomukset muodostavat johdannon kuusiosaiselle romaanisarjalle, jonka ensimmäinen luku on teoksen lopussa.

V.S. Luoma-aho on kirjoittanut Luonteita antiikin Kreikassa eläneen Theofrastoksen Luonteita-teoksen ja sen suomennoksen pohjalta.