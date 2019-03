Kirjat: Miehet saavat kyytiä Naomi Aldermanin kohutussa feministisessä dystopiaromaanissa

Naomi Alderman

Voima

Suom. Marianna Kurtto. Gummerus 2019. 411 s.

Brittikirjailijan Naomi Aldermanin kohuttu ja palkittu romaani Voima on omalaatuinen dystopia maailmasta, jossa sukupuoliroolit ovat kääntyneet päälaelleen.

Suojeluenkeli-nimistä ainetta on vuotanut maailman meriin ja päätynyt pikkuhiljaa ihmisiin mutta vain naisiin. Teini-ikäisille tytöille kehittyy solisluille ”vyyhti” eli sähköenergistä pehmytkudosta, jonka avulla he voivat jakaa käsistään stimuloivia, lamaannuttavia tai jopa tappavia sähköiskuja.

Miehet eivät tästä loputtomasta sähköenergiasta pääse nauttimaan vaan jäävät taistelutilanteissa kakkoseksi. Varsinkin raskaana olevien naisten vyyhti on erityisen voimakas. Tytöt pystyvät jakamaan kykyään myös vanhemmille naisille, joille sitä ei ole itsestään syntynyt.

Romaani keskittyy kymmeneen vuoteen, jona aikana miesten ja naisten valta-asetelmat vaihtuvat. Miehistä tulee perhettä suojaavia kodinhengettäriä, kun taas naisjoukot kiertävät maata vallanhimoisina ja pahantahtoisina.

Voima seuraa muutamia päähenkilöitä kuten rikollisperheen brittiläistä tytärtä Roxannea, amerikkalaista Alisonia, josta tulee naisliikkeen hengellinen johtaja, nigerialaista Tundea, miestä, joka lataa sähköhyökkäyksistä kuvaamiaan videoita YouTubeen ja toimii uuden ajan tiedottajana oman henkensä uhalla, amerikkalaista kongressiedustajaa Margotia, jolla on valtaa ja voimaa, sekä hänen tytärtään Jocelynia, jonka voima on aluksi heikko.

Margot organisoi amerikkalaisille tytöille sotilaallisia Pohjantähti-leirejä, joissa tytöt oppivat käyttämään sähköenergiaansa hallitusti. Moldovassa ihmiskaupan uhrit muodostavat naisten valtion Bessaparan, jota vastaan miesten johtama Pohjois-Moldova hyökkää.

Bessaparan presidentti Tatjana Moskaleva on epävakaa ja vaarallinen ihminen. Bessaparassa valmistetaan naisten omaa huumetta ”glitteriä”, joka saa voiman säkenöimään ja kasvamaan ja tekee ainetta käyttävät naissotilaat erittäin arvaamattomiksi.

Aldermanin romaani on feministinen ajatusleikki, jonka vahvuus on sukupuoliroolien monipuolisessa pohdinnassa. Kärjistetyimmillään se on raiskauskohtauksissa, joissa armottomat naisjoukot väijyvät pakoon pyrkiviä, avuttomia miehiä.

Kirjan on muka kirjoittanut mies nimeltä Neil Adam Armon, anagrammi Naomi Aldermanista. Se sanoo olevansa ”historiallinen romaani” ajasta, jolloin maailman patriarkaatit muuttuivat naisten hallitsemiksi valtioiksi ja miehistä tuli naisia heikompia astioita.

Lukijalle kirja luo huikaisevan kaleidoskoopin menneisyyteen. Miten erilainen maailma saattaisi olla nyt, jos naiset olisivatkin aina olleet fyysisesti voimakkaampia kuin miehet? Kirja ei kuitenkaan alennu helppoihin ratkaisuihin, vaan Voima muistuttaa, että valta turmelee ihmisen sukupuolesta riippumatta.