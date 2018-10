Kirjat: Romaani piirtää vaikuttavan kuvan Suomi-konepistoolin kehittäjästä Aimo Lahdesta – miehen elämään mahtuivat työn ja perheen lisäksi konepistoolit sekä alkoholi

Jari Nissinen

Lahtiase

Docendo 2018. 393 s.

Asetekniikassa on jotain yhteistä kellosepän ja hammasteknikon työn kanssa – ja laajemmin ottaen kaiken hyvin pragmaattisen tarkkuuden kanssa, tarvittiinpa sitä vaikka runon hiomiseen tai tilastomateriaalin tulkintaan. Tällaisesta asenteesta kertoo Jari Nissisen romaani Lahtiase, jossa liikutaan ampuma-aseiden ja aivan erityisesti Suomi-konepistoolin parissa.

Nissinen on monessa ammatissa toiminut kirjailija. Kiintoisaa on, että tämän tapainen kertoja innostuu hyvinkin yhden asian ihmisestä, aseteknikko Aimo Lahdesta. Lahden elämään mahtui toki päivätyön ja perheen lisäksi kaksi suurta tekijää: konepistoolit ja alkoholi.

Lahti tunnetaan ennen kaikkea Suomi-konepistoolin kehittäjänä. Ase pohjautui maailman ensimmäiseen sarjavalmisteiseen, Saksassa vuonna 1918 käyttöön otettuun Bergmann-konepistooliin. Lahden suunnittelema ase oli siitä paranneltu itsenäinen versio, oma luomuksensa, joka valmistui vuonna 1922. Ensin piti laatia pienempikaliiberinen harjoitusmalli.

Suomi-konepistoolista tuli maassamme legendaarinen ase toisessa maailmansodassa, ja sitä valmistettiin lisenssillä myös Ruotsissa ja Tanskassa. Aseet pysyivät käytössä pitkälti 1970-luvulle. Myöhemmin Lahti suunnitteli muitakin aseita muun muassa kapteeni Arvo Salorannan kanssa.

Toki konepistooleja valmistettiin muuallakin. Se oli ase, joka myöhästyi ensimmäisestä maailmansodasta, mutta oli hyvin keskeinen toisessa. Venäjän kielessä pelkkä termi ”avtomat” tarkoittaa paitsi muita automaatteja myös kevyitä sarjatuliaseita, konepistooleja. Yhdysvalloissa taas gangsterit ratkoivat välejään Thompson-konepistooleilla.

Nissinen piirtää vaikuttavan kuvan niukasti koulutetusta ihmisestä, joka joutuu jatkuvasti asioimaan ylempiensä, oppineempiensa ja itsevarmempiensa seurassa.

Houkutellaanpa Lahtea Yhdysvaltoihinkin hyväpalkkaiseksi asesuunnittelijaksi, mutta hän päättää pysyä Suomessa. Viimeistä sanaa ei sanota, pohjautuiko ratkaisu isänmaallisuuteen, huonoon maailmalla viihtymiseen vai heikkoon kielipäähän, ehkä kaikkiin. Keksijänpäätä Lahdella kyllä riitti.

Kirjaan on kollaasinomaisesti lisätty huomattava joukko Mannerheim-ristin ritarien suosituskirjeitä. Näissä tapauksissa ilmenee, että aivan keskeinen osuus on ollut Suomi-konepistoolilla.

Lahtiase on kiehtova kirja aseita harrastavalle, sujuvasti kirjoitettu joskin paikoitellen turhan pitkä. Mutta kiintoisaa on, kuinka hyvin Nissinen pääsee monomaanin pään sisälle – kuinka konepistoolin lukko kiinnostaa enemmän kuin mikään muu. Keskittyminen on rajoittumisen toinen puoli. Mielen avaruutta tulee silloin, kun Lahden poika kuolee Utissa lento-onnettomuudessa.