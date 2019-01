Kirjat: Runotyttö maineen kiitotiellä - p alkittu nuortenromaani kertoo teinin kasvutarinan tuoreella ja innoittavalla tavalla

Elizabeth Acevedo

Runoilija X

Suom. Leena Ojalatva. Karisto 2019. 368 s.

”Nyt on niin / että vanhan liiton / dominikaanivanhempani / Eivät. Hyväksy. Sutinaa.”

15-vuotias Xiomara Batista on syntynyt ja kasvanut Harlemissa, New Yorkissa. Hänen vanhempansa ovat kotoisin Dominikaanisesta tasavallasta. Jyrkästi katolilainen äiti työskentelee siivoojana, machokulttuuriveteraani-isä liikennelaitoksella. Heidän kaksinaismoralisminsa kieltää treffailun alaikäiseltä tytöltä. Kun Xiomara alkaa tapailla koulukaveriaan, konflikti kotona on valmis.

Kasvu- ja sankaritarinoihin sisältyy mentorihahmo. Tässä tapauksessa mentorina operoi ”äikänope neiti Galiano”, joka kutsuu Xiomaran lavarunouskerhoon. Vaikka Xiomara on omasta mielestäänkin lahjakas kirjoittaja, hän silti epäröi osallistumistaan – kuten sankarin kuuluu.

Totta kai Xiomara selättää epäröintinsä: lavarunouskerhon kautta tie vie julkisiin esiintymisiin. Itseilmaisu avaa Xiomaralle väylän kasvattaa itsetuntemustaan, mikä antaa hänelle itsevarmuutta taistella itsemääräämisoikeutensa puolesta.

Xiomara kirjoittaa neiti Galianon antamaan kotitehtävään: ”Vapaus tuntuu olevan suuri sana. Ehkä liiankin suuri; ehkä se on kuin pilvenpiirtäjä, jota olen katsellut rakennuksen juurelta mutta jonka huipulle minua ei ole kannustettu kiipeämään.”

Runoilija X luokittuu tyypilliseksi esikoisromaaniksi siinä mielessä, että sen omaelämäkerrallisuusprosentti vaikuttaa melko korkealta. Kirjailija Elizabeth Acevedo (s. 1988) on dominikaanisten maahanmuuttajien newyorkilainen tytär. Hän voitti vuonna 2014 kansallisen lavarunouskilpailun, National Poetry Slamin.

Acevedo siis tuntee aiheensa hyvin. Runoilija X kertoo tavanomaisen kasvutarinan hallitusti ja riemastuttavan tuoreesti. Säemuotoinen romaani yhdistää twiittimittaisia tapahtumakuvauksia, päiväkirjamaisia vuodatuksia, riuskaa dialogia ja kepeitä haikuja yllättävän helppolukuiseksi kertomukseksi, jossa on oppikirjamaisen tarkka draaman kaari.

Xiomara ihailee rap-artisteja: Drakea, J. Colea ja etenkin Nicki Minaj’ta, joten kirjapölyisestä runopiiriläisyydestä ollaan kaukana. Umpiurbaanissa mielenmaisemassa virtaava narratiivi imaisee lukijan minäkuplaansa.

Runoilija X:n säe-eväät eivät varmaankaan tule kestämään L. M. Montgomeryn iki-ihanan Runotyttö-trilogian (1923–1927) tavoin vuosisadan yli, mutta tässä ajassa Acevedon säeromaani toimii kuin smoothie. Toisen polven maahanmuuttajatytön innoittavaa kapinointia ahdasmielisyyttä vastaan voi suositella 13–17 -vuotiaille.