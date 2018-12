Kirjoja yöpöydältä: Pelekkää herraeh huavetta

Kyllä se hyvivvoentivaltijo om pelekkä herraeh huave, vuan kaekellaestahan sitä joutavat suap huamaella.

Avainsanat: herraeh huave = visio, harhakuva. Huamaella = aikoa, suunnitella.

Tylsäksi menee, kun savoa rupee suomeksi selittämään. Mutta jos joutuu puheisiin savonmualla, ei tieto ehkä lisää tuskaa.

Kalevi Koukkunen on toimittanut ”päevitetyn laetoksen” Unto Eskelisen (1921–2013) Tavvoo savvoo -teoksesta. Aakkoselliseen savon kielen sanakirjaan (Docendo 2018) on nyt lisätty Eskeliseltä pöytälaatikkoon jääneitä satoja täydennysartikkeleita. Alkuperäiseen savo-suomi -teokseen Koukkunen on upottanut myös suomi-savo -sanastoa sekä lisäillyt muutamia etymologioita.

Hakusanoja on nyt 4 280. Savon viäntämiseen ja kiäntämiseen löytyy myös ”pientä neuvokkia”.

”Savon kieli on ennen kaikkea kuuntelukieltä. Kuuleminen syntyy savolaisten leukaperien äänellisestä veppasemisesta eli huastelusta”, Unto Eskelinen kirjoitti alkuteoksen esipuheessa 1997.

