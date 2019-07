Kirmot tähtää taas laatuun – Saarijärven kulttuuriviikko käyntiin maanantaina

Maanantaina starttaavalla Saarijärven Kirmot-viikolla koetaan tänä vuonna yhdeksän tapahtumaelämystä. Lisäksi Kirmot-extra jatkaa konserttien sarjaa vielä elokuun alussa, kun Jukka Leppilampi, Marzi Nyman, Maria Ylipää ja Tove Leppilampi konsertoivat Saarijärven kirkossa.

Yksi tapahtuman puuhamiehistä, Tapani Kiminkinen, ei suostu tänäkään vuonna asettamaan yleisötavoitteita Kirmot-viikolle.

– Tavoitteena on saada aina taitavasti esitettyä musiikkia ja korkeatasoisia konsertteja. Tavoite on laadussa ja toivomme, että ihmiset löytävät tasokkaat konsertit, Kiminkinen toteaa.

Tämän vuoden Kirmot-kattauksesta Kiminkinen nostaa esiin ensimmäisenä maanantai-illan avajaiskonsertin Saarijärven kirkossa. Riku Niemi Orchestran laajennettu jousiorkesteri esittää konsertissa Niemen sovittamia virsiä. Solisteina kuullaan ennen kaikkea Tanssii tähtien kanssa -orkesterin laulajana tutuksi tullutta Johanna Förstiä sekä Mikael Konttista.

Konsertin esittelytekstissä luvataan, että vanhoja virsiä ei runnella, mutta osa niistä saa uuden sointiasun.

– Tulossa on huikea avajaiskonsertti, Kiminkinen lupaa.

Kirmot-viikko on muuttanut muotoaan takavuosista. Aiemmin mukana olleet perjantai- ja lauantai-illoille sijoittuneet stand up- ja rock-illat tapahtumateltassa on jätetty taakse.

– Haluamme edelleen tarjota musiikkia kaikkeeen makuun ja niinpä Kirmoilla esiintyy Pop-kanteletar Ida Elina perjantai-iltana. Luvassa ei todellakaan ole perinteistä kanteleensoittoa, vaan jotain aivan muuta, Kiminkinen toteaa.

Ohjelmassa on tuttuun tapaan myös Pylkönmäen omien poikien Mikael Konttisen ja Tommi Soidinmäen konsertti Yrittävän talon piha-alueella torstaina. Vieraanaan pylkönmäkeläislähtöisillä tähdillä on tällä kertaa kansanedustajan tehtävät jättänyt Mikko Alatalo.

Pylkönmäellä kuullaan toinenkin konsertti, Jukka Kuoppamäki konsertoi kirkossa samoin torstaina.

– Ja sitten meillä on kaikkien tuntemat Jukka Puotila sekä Iiro Rantala. Ja tietysti myös lastenkonsertti. Ohjelmaa löytyy siis moneen makuun, Kiminkinen sanoo.

Opetus on aina kuulunut oleellisena osana Kirmoihin. Tänä vuonna ohjelmassa on lauluklinikka, jonka opettajana toimivat Jenna Bågeberg sekä Mikael Konttinen. Mukana ovat myös Riku Niemi ja Petri Krzywack, joka keskittyy biisintekoklinikalla säveltämisen opettamiseen.

Kirmot-viikko Saarijärvellä 15.–21. 7. Ekstra-konsertti 7. 8.