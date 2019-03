Kissa ei pääse karvoistaan: Tutkiva journalisti Mikko Kortelaisen lastenkirjassa Kissa Kasuli selvittää, mitä outoa metsässä on meneillään

Lastenkirja, jossa on potkua niin että herkimpiä voi hirvittää, on piristävä poikkeus. Sellainen on Mikko Kortelaisen Kissa Kasuli ja eläinten turvametsä (Aviador).

Helsinkiläiskissa saapuu maaseudulle ja hommaa itsensä monenlaiseen kiipeliin. Kirjassa on hyviksiä ja pahiksia, vaarallinen seikkailu ja onnellinen loppu.

Miksipä lastenkirjassa ei voisi olla tiukkojakin paikkoja, kirjailija pohtii.

– En näe jännittävyyttä sinänsä pahana, koska olen sijoittanut sen turvallisiin raameihin. Voi näyttää, että pelkoa voi käsitellä, tilanteista selvitä ja että asiat ratkeavat lopulta hyvin päin, hän sanoo.

Kirjaa kannattaakin lukea lapsen ikä huomioiden, liian pelottavan kohdan voi aikuinen pehmentää.

Tarinan päähenkilö syntyi kolmekymmentä vuotta sitten, kun Kortelaisen perheen esikoinen oli pieni. Isä alkoi kertoa tarinoita Kissa Kasulista, ja kertomuksia ehti neljän lapsen perheessä syntyä monta.

– Meillä ei ollut kissaa, mutta lapsuudenkodissani oli. Kissa Kasuli on utelias, rohkea ja nopealiikkeinen niin kuin kissat ovat, myös lempeä ja apua tarvitseva.

Kasuli-kirjassa ollaan maaseudulla, yllättävän vanhanaikaisessakin miljöössä lypsettyine maitoineen ja peltohevosineen.

– Sijoitin tarinan omiin lapsuudenmaisemiini Etelä-Savoon Heinävedelle. Halusin ottaa mukaan vanhaa, jota ei enää ole, ehkä menneen ajan tunnelmaakin.

Saduissa voi tapahtua kaikenlaista: eläimet auttavat toisiaan ja elävät sovussa. Toisaalta kirjan voi nähdä myös viittaavan nykytodellisuuteen salametsästäjillään.

– Toki, mutta kun kirjoitin, tein vaan seikkailutarinaa lapsille. Jos jotain sanomaa haluaa etsiä, se on erilaisuuden hyväksyminen. Kun kirja oli valmis, tajusin, että tässä on aika sekalainen porukka koossa, ja ne sietävät toisiansa.

Kortelainen on tehnyt työuransa toimittajana, viimeiset yli 30 vuotta hän on työskennellyt Rakennuslehdessä. Työssä Kortelainen paneutuu talouteen, asuntomarkkinoihin ja tutkivaan journalismiin.

– Tosi mukavaa on kirjoittaa erilaista tekstiä. Ja ehkei kissa ole päässyt karvoistaan, kun Kasuli alkaa tutkia, mitä metsässä oikein on meneillään, kirjailija hymähtää.

Kirjan herkullinen kuvitus on Pinja Meretojan käsialaa. Buenos Airesissa opiskelleen kuvittajan siveltimeen on siirtynyt Latinalaisen Amerikan värejä ja muotoja.

– Odotin jännityksellä, miltä Kissa Kasuli näyttää. Kuvitus osui kyllä kohdalleen. Kuvissa on jännitystä, mutta vastapainoksi on rauhallisia ja lempeitä kuvia.

Saako Kissa Kasuli jatkoa?

– Sellainen ajatus on, ja kirjoitan, mutta katson ensin minkälaisen vastaanoton kirja saa.