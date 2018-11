Kohti omaa soundia muusikkona - Iina Keski-Lusa ja Vilma Kivimäki saavat perjantaina Loisto-konserttien myötä muusikon ammattipätevyyden

Etelä-Pohjanmaalta Kurikasta kotoisin oleva Iina Keski-Lusa, 22, lähti heti peruskoulun jälkeen “musiikin perässä” Kaustisen musiikkilukioon.

– Se palo on ollut vahva aina. Aloitin pianon pimputtelun sisarusten leikkipianolla jo ihan pienenä. Kun en osannut nuotteja enkä tiennyt sävelistä, niin laulut piti keksiä itse ja ne olivat prinsessaleikkieni juonta ja tarinankerrontaa. Siitä kai tämän biisin tekemisenkin voi katsoa alkaneen, Keski-Lusa kertoo.

Keski-Lusa esittää tänään taustayhtyeen säestyksellä Siltasalissa laulajana viisi itse tekemäänsä kappaletta sekä huilistina kaksi kansanmusiikkikappaletta.

Samalla hän “valmistuu muusikoksi” eli saa Gradia Jyväskylästä toisen asteen muusikon ammattipätevyyden.

Miksi tämän niin sanotun d-tason pätevyyden jo suorittanut ja vuoden verran sijaisena Etelä-Pohjanmaan musiikkiopistossa huilunsoittoa opettanut Keski-Lusa lähti vielä opiskelemaan toiselle asteelle?

– Jotenkin sitä on joutunut vielä etsimään omaa muusikkouttaan, ja sitä, mikä on juuri oikea polku minulle tehdä musiikkia. En vielä esimerkiksi tiennyt hakisinko laululla vai huilulla ammattikorkeakouluun. Päämääräni on ollut musiikillisen näkemyksen laajentaminen.

Mitä olet Gradiasta saanut?

– Olen alkanut löytää ja kuulla omaa soundia huilussa, laulussa ja biisien teossa sekä laajentanut klassisesta kevyen musiikin ja kansanmusiikin puolelle.

Tällä hetkellä nuorta muusikkoa kiinnostaa etenkin musiikkiterapia.

– Olen itse käsitellyt paljon tunteitani musiikin kautta. Kiinnostaisi pystyä jakamaan sitä muillekin. Psykologian opinnot voisivat olla yksi väylä tähän. Lauluopinnot kiinnostaisivat myös. Huilun- tai pianonsoitosta opettajan pätevyys olisi haaveena. Katsotaan, mitä sitä keväällä keksii.

Tampereen ja Pirkanmaan musiikkiopiston kasvatti Vilma Kivimäki, 23, haki lukion jälkeen Jyväskylän yliopistoon opiskelemaan musiikkikasvatusta eli musiikin aineenopettajaksi.

Seuraavana vuonna hän aloitti muusikon perustutkinnon suorittamisen Gradialla pääinstrumenttinaan pop-/jazzlaulu.

– Koin, että halusin päästä kehittämään myös omaa ääntäni ja etsiä tyyliäni. Teen omaa musiikkia ja se – musan tekeminen ja bändisoittaminen – on minulle tärkeää.

Mitä olet opiskellessasi saanut?

– Tosi paljon hyviä uusia ystäviä ja siistejä kokemuksia sellaisilta osa-alueilta, mitä ei ole ennen ollut. Laulunopettajan kautta olen saanut paljon vinkkejä ja neuvoja, Kivimäki kertoo.

Kivimäki esittää tämän illan konsertissa yhtyeensä kanssa noin 45 minuuttia kestävän setin itse tekemiään biisejä, joista suurin osa saa ensiesityksensä yleisön edessä.

– Lauluissani ammennan paljon omasta elämästä. Teksti ja tarina muodostuvat tunne edellä.

Kuten Keski-Lusa, myös Kivimäki toivoo voivansa yhdistellä eri opintoja ja muita kokemuksia osaksi omaa muusikkouttaan.

– Mun mielestä olisi ihanaa, että voisi tulevaisuudessa tehdä molempia. Opettaa ja jatkaa oman musiikin tekemistä. En usko, että lopetan sitä koskaan. Musiikki on itselle niin tärkeä juttu ja suurin itseilmaisun väylä, Kivimäki sanoo.