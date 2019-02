Kokkola on Siperia ja Helsinki on Moskova – Suomi on esittänyt Neuvostoliittoa yli kymmenessä kylmän sodan ajan elokuvassa

Marraskuussa 1981 Kokkolassa touhuttiin aivan poikkeuksellista. Pikkukaupungissa kuvattiin yhdysvaltalaista tv-elokuvaa Coming Out of the Ice.

Siinä amerikkalaisnuorukainen Victor Herman päätyy Neuvostoliittoon 1930-luvulla, hänestä leivotaan sosialistista sankaria, mutta tie vie vankileirille. Elokuvassa Kokkola esittää siperialaista Krasnojarskia.

Elettiin kylmän sodan aikaa, eikä länsimaisilla elokuvantekijöillä ollut asiaa Neuvostoliittoon kuvaamaan.

Neuvostoliittoa piti kuitenkin tuolloin tällöin kuvata, ja aika monta kertaa kuvausryhmät päätyivät Suomeen. Täällä oli lunta ja jäätä kuin Siperiassa, ja Helsinkikin kävi rakennuskantansa puolesta mainiosti Leningradista tai Moskovasta.

Kokkolassa, korttelin päässä vanhan kaupungin kuvauspaikoista asui muuan Jan Olaussen.

Jos Olaussen olisi pistänyt päänsä ulos ikkunasta, hän olisi saattanut nähdä vaikka Coming Out of the Icen pääosan esittäjän John Savagen, Kauriinmetsästäjistä ja Hairista tunnetun tähtinäyttelijän.

Mutta Olaussen oli tuolloin 1-vuotias, eikä muistikuvia ole jäänyt. Myöhemmin hänelle muodostui pikku hiljaa käsitys elokuvanteosta paikallishistoriallisena legendana.

– Minulla on siis henkilökohtainen side elokuvaan, sillä olin itse paikalla, kun sitä kuvattiin. Jossakin vaiheessa 2000-luvulla aloin miettiä, että miksei aiheesta ole vaikka kirjoitettu kirjaa. Lopulta päätin, että minähän voin tehdä työn itse, haastatella avustajia ja muita paikallisia ja kerätä materiaalia talteen, Olaussen sanoo.

Kirjan sijaan Olaussenilla on valmisteilla dokumenttielokuva, jonka nimi on Älä katso kameraan.

Työryhmä on täysjyväskyläläinen: Olaussen on käsikirjoittaja ja ohjaaja, Johannes Myllymäki kuvaaja ja leikkaaja, Katja Ahonen tuottaja, Risto A. Paju tekee grafiikkaa ja Sami Valkonen esittää näyttelijä John Savagea.

– Aluksi näytetään alkuperäisestä elokuvasta Suomessa kuvattu pätkä, jossa John Savage näyttelee. Sitten näytetään meidän samassa kuvakoossa kuvaavamme kohtaus, jossa Sami toistaa Savagen liikkumisen samoilla paikoilla, Olaussen kertoo.

Kuvauspaikkojen etsiminen on vaatinut runsaasti tutkimustyötä.

– Ja sen myötä mukana on ollut paljon löytämisen riemua. Esimerkiksi silloin, kun ymmärsin, mikä oli elokuvassa näkynyt sipulikupolinen rakennus: Kokkolan vanha ortodoksinen rukoushuone.

Kokkolan lisäksi Coming Out of the Icea kuvattiin Suomessa ainakin Helsingissä, Inarissa, Oulussa ja Oulaisissa.

Olaussen on koulutettu käsikirjoittaja. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa häntä opetti alan tunnettu mestari Pirkko Kurikka.

Valmistuttuaan Olaussen siirtyi Helsinkiin saatuaan työn Salattujen elämien käsikirjoitustiimissä. 50 jakson jälkeen hän katsoi saaneensa tarpeekseen ja muutti Jyväskylään, sillä "Jyväskylä on keskellä, Kokkolaan pääsee helposti, ja Helsinkiin, jos on tarvetta".

Jyväskylässä Olaussen on muun muassa puuhannut harrastajateattereissa. Ensimmäinen pitkän näytelmän ohjaus oli Ad Astran Sidotut, jonka ensi-ilta oli helmikuun puolivälissä. Ansiotöikseen Olaussen siivoaa yliopistolla.

Niitä rahoja kuluu tekeillä olevaan dokumenttiin. Ulkopuolista rahoitusta ei ole.

Dokumenttiprojektista on tullut Olaussenille ainakin pieni pakkomielle.

– Kyllä sellaisesta on kyse. Se alkoi vetämään... ensin tekee yhden haastattelun ja haastateltava mainitsee, että siltä ja siltä kannattaisi ehkä myös kysyä. Ja yhtäkkiä onkin tehty viisi haastattelua ja jatkuvasti Kokkolassa ravataan.

Olaussen alkoi kirjoittaa dokumenttia syksyllä 2017. Nyt periaatteessa kaikki haastattelut on tehty, mutta kuvattavaa on jäljellä noin puolet. Dokumentin on tarkoitus valmistua loppuvuodesta.

– Tässähän on tavallaan kaksi dokumenttia. On ihmisten kokemukset elokuvanteosta ja sitten on suurempi tarina, miten Suomi on näytellyt Neuvostoliittoa Tohtori Zivagosta lähtien. Britit ja jenkit tulivat tänne kuvaamaan, kun Neuvostoliittoon ei päässyt – kun nämä elokuvathan olivat usein hyvin neuvostovastaisia.

Juuri sen vuoksi Coming Out of the Ice nousi puheisiin myös eduskunnassa.

"Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä sen johdosta, että Inarin työvoimatoimisto on ohjannut työttöminä olevia nuoria Inarissa filmattavan räikeän neuvostovastaisen amerikkalaisfilmin avustajiksi?" tiedusteli SKDL:n edustaja Esko-Juhani Tennilä eduskunnan kyselytunnilla 12. marraskuuta 1981.

Sattumalta toinenkin Jyväskylä-linkittynyt Jan-niminen elokuvantekijä on vastikään käsitellyt Suomi Neuvostoliittona -aihetta. Jyväskyläläislähtöisen Jan Ijäksen Helsinki Acts -teos valmistui viime vuonna.

Siinä lähtökohtana on yhdeksän elokuvaa, joihin Helsingissä on kuvattu Neuvostoliittoon sijoittuvia kuvia. Ijäs etsi nuo kuvat elokuvista, vei kameran samoille paikoille ja kuvasi samantyyppiset kuvat.

Coming Out of the Icea ei koskaan nähty Suomessa teatterilevityksessä. Videolla se ilmestyi 1980-luvun puolivälissä nimellä Pako.

Viimeistään Suomen-kuvausten päätyttyä paljastui tuotantoyhtiön epämääräisyys. Muun muassa huomattavat hotellilaskut Kokkolassa ja Helsingissä jäivät maksamatta.