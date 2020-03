Kolmelle kuvaajalle Patricia Seppälän säätiön kuvajournalistipalkinto

Tänä vuonna kuudetta kertaa jaettavan Patricia Seppälän säätiön kuvajournalistipalkinnon saavat Heidi Piiroinen, Heikki Saukkomaa ja Mikko Suutarinen. Kunkin palkinnon suuruus on 12 000 euroa.

Palkituista Piiroinen työskentelee Helsingin Sanomissa , Saukkomaa STT: ssä ja Suutarinen on freelancer.

Palkintoperusteissa Piiroisen kerrotaan avaavan globaalisti tärkeitä näkökulmia kuvaamalla lähellä olevia ihmisiä, osoittelematta, antaen tilaa sekä kuviensa kohteille että kuviensa lukijoille. Piiroisen kamera ja silmä havaitsevat ja tallentavat yksityiskohtia, jotka kertovat summaansa suurempaa tarinaa.

Lehtikuvan Saukkomaa taas on raadin mukaan kuvajournalistina eleetön ja rauhallinen, mikä heijastuu myös hänen kuviinsa. Hän on kuvattaviensa tasolla, ei yläpuolella. Saukkomaa on raadin mukaan taitavan uutiskuvaajan prototyyppi. Hän löytää kuvauskohteistaan olennaisen ja hänellä on kyky pelkistää ja rajata.

Suutarista raati pitää kuvaajana, jolla on tunnistettava oma tyyli: konstailematon ja suora lähestymistapa joka tilanteeseen.