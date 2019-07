Kolmemetrinen jättiläisnokkahuilu soi loppukuusta Suomen kesässä

Renessanssimusiikkiin erikoistunut The Royal Wind Music -nokkahuiluorkesteri vierailee Suomessa ensimmäistä kertaa ja tuo mukanaan tiettävästi maailman suurimman nokkahuilun.

Hollantilaisyhtyeen käytössä on yli neljäkymmentä soitinta, jotka pohjautuvat historiallisiin malleihin. Mukana on esimerkiksi kolme metriä pitkä subkontrabassonokkahuilu, joka on saanut lisänimen Big Babe.

Hollantilaisyhtye esiintyy BarokkiKuopio-festivaalilla 20.–21. heinäkuuta ja Helsingissä Temppeliaukion kirkossa 22. heinäkuuta, kertoo Suomen nokkahuiluseura tiedotteessa.

Kokoonpanoon kuuluu myös suomalaismuusikko Petri Arvo, joka on suunnitellut konserttikokonaisuuden. Yhtye esittää muun muassa Claudio Monteverdin ja Josquin Desprezin musiikkia.