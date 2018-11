Konserttiarvio: Anne-Mari Kivimäki sukelsi Pelimannitalolla syvälle karjalaiseen mielenmaisemaan

Anne-Mari Kivimäki & Palomylly

Palokan Pelimannitalolla 25.11.2018.

Sibelius-Akatemia on osoittanut koulutuksellisen voimansa myös kansanmusiikin saralla. Esille on noussut voimalla “uusi kansanmusiikki”, sillä tätä nykyä korostuu muusikoiden oman äänen ja jopa taiteilijuuden etsiminen, samalla kun säilytetään kosketus juurille.

Venäläistä piskuista Notka-haitaria soittava Anne-Mari Kivimäki on kaivautunut syvälle rajantakaisen Karjalan maaperään, vaikka hänen omat juurensa eivät sieltä olekaan. Tutkimuksellinen ote on vienyt mennessään, ja Kivimäki on perehtynyt Ilja Kotikallion muistelustallenteiden kautta erityisesti suistamolaiseen elämänmenoon viime vuosisadan alkupuolella.

Kivimäen projekti on tuottanut paitsi tohtorinhatun, myös konserttisarjan, viisi levyllistä musiikkia, kuunnelman, valokuva- ja sarjakuvanäyttelyn, mykkäelokuvan ja musiikkivideoita.

Monitaiteellisuudesta huolimatta olennaisinta on omilla ehdoilla syntynyt uusi musiikki, ja tyylikehitelmä, jonka Kivimäki on nimennyt nykykarjalaiseksi haitaritranceksi.

Pelimannitalon lavalla tyyli näyttäytyi kiihkeinä ja hyvin toisteisina, transsia tosissaan tavoittelevina jaksoina. Vaikka Palomylly-yhtyeen nimekkäin loveenlankeaja Pekko Käppi nyt puuttuikin miehistöstä muiden sitoumusten takia, Kivimäki kykeni loihtimaan yhdessä basisti Ville Rauhalan ja jouhikkoa ja viulua soittaneen Piia Kleemolan kanssa tiheän ja svengaavan rytmihumalan.

Välillä kuultiin Kotikallion arkistomuisteluksia, modernisti kännykän ja bluetoothin avulla, ja siitä polkaistiin käyntiin aiheeseen liittyvä laulunen. Rivakan menon lisäksi trio rauhoitti ja herkisteli vaikuttavasti, kolmen laulajan stemmoja hyödyntäen.

Aika- ja kulttuurimatkaksi jalostunut konsertti virittyi kauniiksi lopuksi yhteislaulutalkoisiin Heli Keinosen tunnetuksi tekemän Ajettih da tsiganaiset -laulun myötä.