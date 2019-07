Konserttiarvio: "Arja Korisevassa on luontaista karismaa" – Tango ja paljettiloiste määräsivät Jyväskylän Kesän avajaiskonsertissa

Arja Koriseva & Guardia Nueva

Yliopiston päärakennuksen juhlasalissa 3. 7. 2019

Tasavaltamme väkevän tangokulttuurin eriskummallisiin ominaispiirteisiin kuuluu kilpailullinen ja monarkistinen narratiivi. Kansan äänillä valituista tangokuninkaallisista toiset ovat jääneet elämään sädehtivämmin kuin toiset. Kolmekymmenvuotista taiteilijauraansa juhlistava Arja Koriseva on tangokuningattaristamme yksi rakastetuimpia, ja Jyväskylän Kesän avajaiskonsertti muistutti pohjasta, jolle laulajatähden loisto on rakennettu.

Lyhyt versio: Arja Koriseva on tähtiainesta.

Pitkä versio: Korisevan esiintymisessä on luontaista karismaa, jossa luontevasti yhdistyvät sekä suomalainen nöyryys että kansalliselta eturivin esiintyjältä odotettava luonteva rakkaus esilläoloa kohtaan. Lavan vaivattomasti haltuunottava karisma ilman ääntä toimii vain tietyissä säveltaiteen lajeissa – eikä tango ole yksi niistä – ja Arja Koriseva on sekä tekniikaltaan että tulkinnaltaan malliesimerkki uljaasti laulavasta tangokuningattaresta.

Korisevaa säestäneen Guardia Nuevan kuusitoistapäisen orkesterin ytimen muodostaa kahdeksan viulistin sektio, jonka sointiparina välkkyy neljän haitarin kuoro sekä nelihenkinen komppiryhmä. Orkesteri onnistuu suuresta koostaan huolimatta soimaan yhtä aikaa sekä täyteliäästi että ilmavasti.

Eloisan kapellimestarin Raimo Vertaisen show-eleet ovat kuin James Bond -elokuvan sielunmaisemasta. Orkesterin esittäessä harvoja instrumentaalinumeroitaan kiinnittyi huomio paitsi Guardia Nuevan notkeaan sointiin, myös kapellimestarin vangitsevan eläväiseen johtamiseen, joka äityi paikoitellen kujeilun puolelle.

Konsertin esillepanossa oli panostettu puvustukseen ja valoihin. Solisti Koriseva vaihtoi värikkäästi paljettipuvusta toiseen useita kertoja konsertin aikana, ja juhlasalin valkeisiin kattorakenteisiin heijastetut valokuviot löivät sävyisästi kättä sekä kimaltavien asusteiden että Aallon pohjoismaista minimalismia määrittelevän arkkitehtuurin kanssa.

Konsertin ensimmäisellä puoliajalla ohjelmisto painottui musikaalinumeroihin. Koriseva lauloi Sound of Musicista tutun Mikä voi olla sen mukavampaa, Disneyn Pocahontasin oscar-palkitun Tuulen värit sekä Andrew Lloyd Webberin sävellyksiä, jotka maalasivat mahtipontista maisemaa uljaiden orkestraatioiden kuorruttamana. Phantom of the Operassa nähtiin yllätysesiintyjänä viisi vuotta sitten tangokuninkaaksi kruunattu Teemu Roivainen, joka duetoi kappaleen Korisevan kanssa dramaattisesti englanniksi.

Toisella puoliajalla painopiste siirtyi tangoon, jota kuultiin sekä suomalaisittain että etelä-amerikkalaisittain. Instrumentaalisen vangitsevasti soljunut argentiinalaistango soi kuin Hugo Prattin tunnelmallisessa Corto Maltese -sarjakuvassa parhaimmillaan. Pitkä konsertti oli loppumetreillä päättyä yllättäviin teknisiin ongelmiin, kun salin takaosan äänentoistoon tullut vika täytti tilan kohinalla, joka ajoi yleisön aulan puolelle odottamaan vian korjaantumista.