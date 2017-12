Konserttiarvio: HIM - Riemulla kohti loppua

HIM

Helsingin Jäähallissa 27.12. 2017

”Kamppailu on raskas, mutta me on päätetty voittaa”, totesi Ville Valo keskiviikkoiltana Helsingin Jäähallissa.

Valo julisti välipäivän keikan HIMin ja joulukinkun väliseksi taistoksi. ”Se voitetaan raa’alla voimalla”, Valo veisteli.

Jos HIMin heinäkuista Tuska-festivaalin keikkaa vaivaisi hienoinen jännitys, nyt siitä ei näkynyt enää jälkeäkään. Jäähallin lavalle nousi vapautunut yhtye. Hyväntuulinen Valo esiintyi bändinsä keulilla rennon oloisena. Keikka oli ehkä irrottelevin ja puheliain niistä livevedoista, joita olen nähnyt kymmenen viime vuoden aikana. Valo otti kontaktia yleisöön, jutteli ja heitti läppää.

Jäähallissa yhtye oli kotikentällä omiensa joukossa. Ehkä sillä oli vapauttava vaikutus. Näytti siltä, että jännitykset on nyt jännitetty ja jäljellä puhdasta hauskanpitoa. Ja juuri näin lähenevä loppu pitäisikin ottaa vastaan: riemulla ja ilolla.

Jäähyväiskiertuetta tekevän HIMin keikka alkoi Buried Alive by Lovella, niin kuin Tuskassakin. Nyt Valo ei säästellyt paukkuja, vaan antoi mennä keuhkojen täydeltä heti ensimmäisestä biisistä lähtien. Valo lauloi koko skaalallaan, mörisi matalalta ja ylsi kirkkaasti falsetteihin. Hän leikitteli äänellään ja ääntämisellä, kaikesta paistoi vapautuneisuus.

Muutamat ensimmäiset biisit kärsivät pienistä miksausongelmista. Laulun miksaus ei tahtonut osua maaliin, ja Valo kehotti jo miksaajaakin keskittymään. Muutaman kappaleen jälkeen säätimet löysivät oikean asennon, eikä ongelmia enää ollut.

Illan parhain veto oli suureksi voimanumeroksi kasvanut Wicked Game. Kitaristi Mikko Linde Lindström loisti pitkässä ja polveilevassa soolossaan, samoin kosketinsoittaja Janne Burton Puurtinen sai paikkansa parrasvaloissa. Wicked Game oli juuri sitä, mitä jäähalliin oli tultu katsomaan: kohokohtaa, joka jää mieleen tasaisen varmasta ja hyvästä virrasta.

Settiin oli valittu biisejä kaikilta albumeilta, erityisesti uran alkupäästä. Juuri vanhimmat biisit näyttivät sytyttävän yleisön: Your Sweet Six Six Six ja vanha kunnon Join Me irrottivat äänekkäät huudot. Kaiken kaikkiaan ilta oli yhtä hittien vyöryä.

Varsinaisia yllätyksiä ei nähty tai kuultu. HIM ei ole koskaan ollut mikään maailman yllätyksellisin livebändi. Sen keikat perustuvat musiikkiin ja sillä selvä. Sirkustemppuja ei tehdä.

Mutta Jäähallissa pientä ekstraa tarjoiltiin siellä täällä. Kitaristi Linden sormitaituruus nosti esimerkiksi simppelinoloisen Kiss of Dawnin uudelle tasolle, ja energisesti bassoaan soittava Mikko Mige Paananen loisti Gone With the Sinissä. Kosketinsoittaja Puurtinen soitti vaikuttavalla tarkkuudella The Sacramentin, ja rumpali Jukka Kosmo Kröger pääsi irti varsinkin Soul on Firen aluksi.

Olin salaa toivonut, että viimeisenä kuultaisiin Funeral of Hearts, ja näin kävikin. Sitä seurasi vielä kaksi encorea, kiivas Billy Idol -cover Rebel Yell ja HIMin ehkä kaikkien aikojen hienoin kappale, When Love and Death Embrace. Ensimmäiseltä albumilta löytyvästä kappaleesta on vuosien varrella kasvanut jonkinlainen HIM-kiteytymä, rockin ja romantiikan liiton merkki, joka nosti HIMin aina maailmanmaineesen asti.

Valo on hionut oman tulkintansa äärimmilleen, eikä kappaleelta olisi voinut toivoa enempää.

Sitten Ville Valo kiitti, toivotti hyvää yötä ja poistui lavalta bändin jäädessä soittamaan klassikkoa, josta kaikki alkoi yli kaksikymmentä vuotta sitten.