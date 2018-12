Konserttiarvio: Kehutun joululevyn julkaissut crossover-laulaja Waltteri Torikka houkutteli Taulumäen kirkon täyteen kuulijoita kaksi kertaa samana iltana

Waltteri Torikka ja Jyväskylä Sinfonia

Taulumäen kirkossa 12. 12. 2018

Taulumäen kirkko on tunnelmallinen sekä hyväsointinen konserttitila, ja jälkimmäistä etenkin mikäli kuulija osaa valita sijaintinsa. Siksipä ajoitin saapumiseni paikalle jo puolta tuntia ennen konsertin alkua. Tässä vaiheessa surullisen optimistiselle kriitikolle ei tosin löytynyt sijaa edes parkkipaikalta. Waltteri Torika n vetovoima on joulun alla melkoinen.

Vastikään Keskisuomalaisessakin kehutun joululevynsä julkaissut Waltteri Torikka esiintyi Jyväskylä Sinfonian solistina keskiviikkona kahdessa konsertissa. Esityksistä molemmat oli myyty loppuun jo ennakkoon.

Torikan suosion syyt on helppo tiivistää. Miehellä on upea ääni sekä kykyä ja karismaa esiintyä silmää räpäyttämättä sinfoniaorkesterin solistina. Klassisen baritonin äänivarannot ja draamantaju riittävät kantamaan väkevän sinfonisen crescendon yli, ja laulumikrofonin tuella myös herkimmät falsetot saatiin värisyttämään ihokarvoja aivan takarivissä asti.

Konsertin rungosta valtaosa oli veistetty niistä kaikkein tutuimmista ja kauneimmista joulun klassikoista sekä kahdesta uudesta, myös Sydämeni joulu -albumilta löytyvästä raidasta. Konsertin avausnumerona sekä sitä rytmittäneinä instrumentaaliosioina kuultiin osia Lars-Erik Larssonin säveltämästä En vintersaga -sarjasta.

Toinen konsertin uusista joululauluista oli Lasse Kurjen kynästä lähtöisin oleva Ei mitään hätää, jonka Torikka duetoi albumilla Kaija Koon kanssa. Konsertissa Torikka tulkitsi teoksen yksin, ja kaunis sävellys toimi näin jopa albumiversiota koskettavammin. Sävellykseen on vangittu Kurjen kouliintuneen sävelniekan herkkyyttä, joka albumilla aavistuksen verran häipyi kahden täysin eri tyyppisen äänen kaupallisen liiton alle.

Konsertin ja sen taustalla olevan albumin sovitustyön on tehnyt kansainvälinen ryhmä, ja etenkin James Sherlockin laatimat ulkomaisten joululaulustandardien soitinnokset kävivät James Bond -henkiseen smokkiin verhoutuneen baritonin tyyliin kuin kukka rintaan. Have yourself a merry little Christmas lauloi Torikka konsertin ainoassa englanninkielisessä numerossa ja sai herkällä tulkinnallaan likimain anteeksi jopa sen, että hengitti kategorisesti kesken sanan Christmas – mistä säntillinen laulunopettaja olisi antanut sormille oitis.

Kapellimestari Ville Matvejeffin ja Torikan yhteispeli toimi hienosti halki koko viihteellisen konsertin. Ohjelmisto oli joululauluja sekä niitä rakastavia ihmisiä kunnioittava kokonaisuus ja tyylikkään osaamisen taidonnäyte. Tästä täysi kirkkosali kiitti jälleen seisten, ja mikäli toinen konserteista päättyi kuten ensimmäinen, neljään kertaan.