Konserttiarvio: Kuorojen kantaatti soi vaikuttavasti Paviljongissa – ison esityskoneiston Carmina Buranassa oli leveyttä ja voimaa

CARMINA BURANA

Jyväskylä Sinfonia, yhteistyössä Tampereen musiikkiakatemia

Ville Matvejeff, kapellimestari,

Reetta Haavisto, sopraano, Aki Alamikkotervo, tenori, Robert Kolar, baritoni

Jyväskylän oopperakuoro, Vox Aurea

Paviljongissa 26.1. 2019

Rohkea, röyhkeä, tulinen ja viskoosinen Carl Orffin Carmina Burana (1937) on yksi musiikin historian tunnistettavimmista teoksista. Se on dynaaminen spektaakkeli, kiehtova sekoitus komediaa ja tragediaa.

Orff valitsi runoja, jotka kuvastavat nimettömien keskiaikaisten runoilijoiden pääteemoja: ruoan, juoman ja rakkauden ilojen ylistys, maallisen omaisuuden ailahtelevaisuus, elämän katoavaisuus, kevään paluun riemu ja moraalin löystyminen.

Hän järjesti 24 runoa kolmeen pääryhmään: Kevät, Tavernassa ja Rakkauden tuomioistuin.

Osa O Fortuna täydentää tätä ympyrää. Se muodostaa kantaatin ensimmäisen ja viimeisen musiikkikappaleen eli aloittaa ja päättää ympyrän. Musiikillisesti teos ei klassisessa mielessä sisällä paljonkaan kehittelyä ja sen polyfonia on useimmiten yksinkertainen. Kaikessa orkestroinnissa paistaa säveltäjän ihannointi Igor Stravinskyn musiikkiin.

Kokonaisuutena esitys oli vaikuttava. Kuorot loivat O Fortuna -kohtauksessa vakuuttavasti ankaria varoituksia onnea ja kohtaloa kohtaan. Vaikka fortissimoissa kuorot jäivät hieman vaisuiksi, balanssi orkesterin kanssa oli yleisesti hyvä. Kapellimestari Ville Matvejeff rakensi teoksesta voimakkaan ja inspiroituneen esityksen, mutta ei saavuttanut teokseen piilevästi kätkeytyvää esikuvallista jännitettä. Tulkinnassa oli kyllä leveyttä ja voimaa, mutta siitä puuttui emotionaalista ja dramaattista iskevyyttä.

Kevät-osassa kuorojen osa oli merkittävä. Kimmo Tuurin valmentama Jyväskylän oopperakuoro selvisi osuudestaan kiitettävästi. Ainoastaan yksilöiden äänet tahtoivat ajoittain erottua turhan selkeästi, jolloin yhteissointi kärsi. Tämä johtui pitkälti akustiikan kuivuudesta.

Tavernassa-osassa on vain miehiä, jotka juhlivat elämän karkeita nautintoja. Ominaisuus on liioiteltu ja sen seurauksena sävy on satiirinen ja lopulta kyyninen. Baritoni Robert Kolar kunnostautui monipuolisena laulajana. Hänen äänensä taipui moneksi lyyrisyydestä muuttaen tyyliä ukkosen tavoin jyriseväksi voimaksi. Tenori Aki Alamikkotervo loi elävän, värikkään valitusaarian suurella taidolla. Myös mieskuoro onnistui kukoistavalla äänellä parodioimassa gregoriaanista laulua.

Kolmannessa osassa Sanna Salmisen lapsikuoro Vox Aurea lauloi ilosta ja rakkauden kaipuusta taidolla ja tyylillä. Erityisesti osat sopraano Reetta Haaviston kanssa olivat nautittavia. Haavisto lauloi kultivoidulla äänellä sekä varmalla muusikkoudella. Ja lopussa hieno kuoro antoi hämmästyttävän muistutuksen todellisesta voimanlähteestä, jumalatar Fortunasta. Jälleen kerran on elämän pyörä pyörähtänyt koko ympyrän.