Konserttiarvio: Lutakossa koettiin Buenos Airesin energiaa, kun tango nuevo hurmasi yleisön perjantai-iltana

TANGO NUEVO – PIAZZOLLAA LUTAKOSSA

Henrik Sandås, Bandoneón

Jyväskylä Sinfonia Ensemble

Tanssisali Lutakko 3.5.2019

Tango Nuevo, tangon, klassisen ja jazzin fuusio on tiheitä, monimutkaisia, runsasmaisia. voimakkaita rikkauksia ja rajoittamattomia emotionaalisia voimia. Àstor Piazzolla vetoaa musiikillaan meihin monella tavalla. Ominaispiirteitä ovat harmoniat ja melodiat. Joku on sanonut, että hänen musiikkinsa on ”aggressioita ja hulluutta, kunnioitusta, kaaosta, juopumista, huimausta ja …Buenos Airesin energiaa.”

Tanssisali Lutakko oli aivan erinomainen ympäristö tämän tyyppisen konsertin järjestämiseen. Siinä oli jotakin edellä mainittua Buenos Airesin energiaa. Samoin bandoneónisti Henrik Sandåsin ympärille rakennettu yhtye teki työtä tyylinmukaisesti ja taitavasti. Ohjelman alkuosa oli kasattu teeman "enkelit ja demonit" alle, josta aihepiiristä säveltäjällä löytyy laajasti ohjelmistoa.

Erityisesti mieleenpainuva tulkinta oli teoksesta La muerte del angel. Nimestään huolimatta se oli vilkkaan raikas. Teos jakautuu neljään osaan, josta ensimmäinen osa Bordel sai eloisan virkeän tunnelman. Vastaavasti toinen osa oli hidas ja hiljainen, siinä melodia virtasi nautittavasti. Nämä tangot olivat yleisesti tarkoitettu kuunneltavaksi, ei tanssittaviksi. Vaikuttava esitys oli myös Romance del Diablo, joka on kirjoitettu suoraan sieluun melodian makeudella. Kuitenkaan yhtyeen tulkinta ei sortunut ylimakeaan tunnelmointiin.

Henrik Sandås on soittimensa verraton tulkki. Hän vältti onneksi vaarallisen tendenssin romanttisuuden korostamiseen ja etsasi musiikille hyvin sopineet rosoiset ja kulmikkaat ääriviivat. Siinä on myös tunteen syvyyttä ja aitoa muusikkoutta, jonka avulla jokainen kuulija voi tulkita musiikin tunnetta oman persoonallisuutensa valossa. Hänen sovituksensa olivat tasapainoisia, vaikkakin hieman soolosoitinkeskeisiä.

Esiintyjät: Henrik Sandås (bandoneón), Nahoko Kinoshita (oboe), Kristjan Parts (klarinetti), Jussi Järvenpää (käyrätorvi), Niina Tuunainen ja Kaisamari Hiltunen (viulu), Maria Mangeloja (alttoviulu), Juha Malmivaara (sello) ja Jani Koskela (kontrabasso).