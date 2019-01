Konserttiarvio: Mestarillinen klarinettisolisti kruunasi Jyväskylä Sinfonian konsertin, eikä orkesteriltakaan puuttunut itseluottamusta

HAVAHTUMINEN

Jyväskylä Sinfonia

Ville Matvejeff, kapellimestari

Pierre Génisson, klarinetti

Teatteritalossa 9.1.2019

Lotta Wennäkosken teos Hava (2007) kärsi pahasti konserttitilan rutikuivasta akustiikasta. Sävellys on kyllä kirjoitettu taitavasti, mutta nyt soittimet kuuluivat kaikki erikseen, eikä yhtenäistä sointia syntynyt. Ranskalaissäveltäjä Èric Tangui on jyväskyläläiselle konserttiyleisölle jo entuudestaan tuttu, mutta nyt kuultu Klarinettikonsertto (2017) oli ensiesitys Suomessa. Konsertto sävelletty ja omistettu sen erinomaiselle solistille Pierre Génissonille. Tanguin musiikissa on herkkyyttä ja dramaattista jännitettä. Hänen musiikillinen kielensä useimmiten on modaalinen, mutta kuitenkaan se ei ole kiinni koulukunnissa tai aikakausissa.

Teos on solistille äärimmäisen raskas, koska soolosoitin soittaa lähes koko ajan. Tästä solisti suoriutui mestarillisesti. Hänen soittonsa on äärettömän lyyristä ja energistä. Génisson ei soita ainoastaan nuotteja, vaan hän kertoo samalla suurta tarinaa. Hän on soittimensa mestari viimeistä äänellistä nyanssia myöten. Hänellä on tekniikka, joka hämmästyttää kuulijaa vaivattomuudella sekä korkeiden sävelten herkullisella kirkkaudella.

Loise Farrencin Sinfonia nro 3 g-molli op. 36 (1847) on viime vuosina kokenut jonkinlaisen renessanssin. Joitakin vuosia lähes unohduksissa ollut teos on ilmestynyt Euroopassa usein konserttiohjelmiin. Vaikka sinfoniset teokset eivät ole keskeisessä asemassa hänen tuotannossaan sinfonia on merkityksellinen.

Sinfonian sointimaailma on tyypillistä varhaisen romantiikan tai myöhäisen klassismin ajalle. Kuitenkin hän käyttää usein modulaatioita, jotka erottavat hänet ajan yleisestä tyylistä. Teos sisältää myrskyisiä allegroja ja laulullisia melodioita sekä hyvin läpinäkyvää orkestrointia. Matvejeffin tulkinta teoksesta oli klassisen selkeä. Samaa voi sanoa orkesterista. Sen soitossa on itseluottamusta ja vapautuneisuutta, joka ei kaikille orkestereille ole itsestään selvää.