Konserttiarvio: Musen keikka Helsingin Suvilahdessa muistutti paikoin jo scifi-elokuvaa

Muse

Simulation Theory

Helsingin Suvilahdessa 18.6.2019

Mahtipontisista kappaleistaan ja massiivisista konserteistaan tunnettu brittiläinen Muse ei pettänyt yleisöä tälläkään kertaa. Jo 12. kerran Suomessa esiintynyt bändi rakennutti Helsingin Suvilahteen tiistaiksi jopa omalla mittapuullaan valtavat lavasteet, joihin kuului esimerkiksi lavan pituinen näyttötaulu, jättimäinen lavarakennelma, valoja, robotteja ja jättimäinen luuranko.

Vaikka Muselta, jos keltä, voi odottaa jopa yliampuvan suurieleistä konserttia, onnistuu bändi yllättämään joka kerta.

Konsertti oli osa Musen viime vuonna julkaistun Simulation Theory -albumin maailmankiertuetta, mutta aurinkoisessa Helsingin illassa kuultiin yllättävän kattavasti kappaleita vanhemmastakin tuotannosta.

Konsertti alkoi uuden albumin kappaleilla Algorithm ja Pressure, jotka marssitettiin lavalle scifihenkisiin asusteisiin ja virtuaalitodellisuuslaseihin pukeutuneiden, torvia soittavien tanssijoiden kautta. Kappaleet tuntuivat kuitenkin olevan enemmän vasta lämmittelyä, sillä Psycho ja Uprising vasta kohottivat kunnolla yleisön tunnelmaa.

Laulaja-kitaristi Matthew Bellamy, rumpali Dominic Howard, basisti Chris Wolstenholme sekä keikoilla mukana nähtävä kosketinsoittaja Morgan Nicholls tietävät kuitenkin, mitkä kappaleet varmimmin uppoavat yleisöön. Sellaiset hitit kuin Starlight, Supermassive Black Hole ja Time is Running Out osoittivat, että moni oli tullut paikalle sen vanhemman Musen takia.

Uusien kappaleiden yhteislaulatus ei tuntuvat lähtevän niin voimalla kuin 19 000 ihmisen kokoisesta yleisöstä voisi kuvitella. Vaikka uusin levy Simulation Theory saikin tuoreeltaan murskaavia kritiikkejä, ainakin livenä kappaleet soivat komeasti. Erityisesti Break It To Me ja Dig Down tulivat lavalla esille jossain määrin selkeämpinä – jälkimmäinen myös esitettiin pienieleisesti: vain bändi yhdessä ja Bellamy pianon ääressä.

Tällainen hidastaminen keskellä massiivista keikkaa tuntui virkistävältä. Konsertissa kuultiin myös huhtikuussa julkaistu single Pray, jonka Bellamy on tehnyt tv-sarjaan Game of Thrones.

Scifi-teema, virtuaalitodellisuus ja maailmanlopun tunnelma ovat tuttua Musea, eikä niitä ainakaan keikoilta ole yritetty vähentää, vaikka laulaja Matthew Bellamy onkin etukäteen sanonut, että uusin kiertue on aiempia ihmisläheisempi.

Laserkepeillä robotteja vastaan taistelevat tanssijat ja jättimäistä seinää pitkin vaijereiden varassa laskeutuvat astronautit saivat konsertin ajoittain muistuttamaan enemmän viihteellistä tieteiselokuvaa – vaikka upeaa katsottavaa olikin. Kaiken kruunasi lavasteista nouseva jättimäinen, kymmenmetrinen luuranko, jota vastaan Bellamy taisteli kitaransa kanssa. Harmillisesti valoisassa kesäillassa näyttävä valoshow ei päässyt täysin oikeuksiinsa.

Musen tekemisessä ja esiintymisessä näkyy ja kuuluu ammattitaito. Vaikka konsertti oli upea kattaus bändin pitkää historiaa, osa kappaleista jätti tällä kertaa kylmäksi, eikä bändi juurikaan tehnyt välispiikkejä tai muunlaista irrottelua.

Kuitenkin juuri niissä kohdissa, kun mieleen hiipi ajatus, että onko tämä nyt jo liian yliampuvaa, bändi palasi scifiavaruudestaan takaisin maanpinnalle.

Hitaasti alkanut illan viimeinen kappale, Knights of Cydonia, riisui viimeistään ylimääräiset tehosteet ja osoitti, että pelkällä musiikilla on valtava, ihmisiä yhdistävä voima.