Konserttiarvio: Nuori solisti valloitti kuulijat Jyväskylä Sinfonian konsertissa

Jyväskylä Sinfonia

Straussin muodonmuutos

Eeva Ollikainen, kapellimestari

Leonardo Chiodo, sello

Teatteritalossa 11.9.2019

Jos joku olisi arvuuttanut konsertin ensimmäisen teoksen säveltäjää, niin kuulemisen perusteella ei varmasti olisi tunnistanut sitä Richard Straussin musiikiksi. Hän sävelsi Serenadin orkesterille G-duuri 13-vuotiaana. Tyyliltään tulee väistämättä Mozart mieleen, mutta kuitenkin musiikin pehmeäteräinen lyriikka viittaa vahvasti Mendelssohniin. Orkesterin sointi teoksessa oli raikkaan tasapainoinen ja selkeä.

Søren Nils Eichbergin Endorphin on perinteiseen asuun puettu moderni teos. Se on tehty barokin aikaiseen concerto grosso -muotoon, jossa solistiryhmä ”taistelee” tuttiorkesteria vastaan. Tämä sävellysmuoto sopii erittäin hyvin teokseen, jonka nimi Endorphin, jota kutsumme puhekielessämme ”onnellisuushormoneiksi”. Endorfiini on endogeeninen opioidi, joka stimuloi meitä kemiallisilla yhdisteillä, jotka saavat meidät tuntemaan onnellisuutta. Kuitenkin nämä yhdisteet muistuttavat erittäin vaarallisia lääkkeitä, jotka voivat usein houkutella ihmisiä tuhoon.

Juuri tämä euforian ja jatkuvan uhan välinen epäselvyys on teoksen idea. Pinnalla on näennäisesti horjumaton elämänhalu, joka on jatkuvasti ajautumassa johonkin uhkaavaan. Tämä taistelu ilmentyi orkesterin esityksessä erinomaisesti.

Kenties voimakkaimman vaikutelman konsertista jätti nuori sellisti Leonardo Chiodo, joka soitti Dmitri Shostakovitshin 1. sellokonserton Es-duuri op. 107. Iästään huolimatta Chiodo sellonsa mestari viimeistä äänellistä nyanssia myöten. Hänellä on tekniikka, joka ihastuttaa kuulijansa kaksoisotteiden vaivattomuudella, korkeimpien sävelien herkullisella kirkkaudella sekä hitaan osan kuiskauksenomaisella kauneudella. Vaikka konsertto tarjoaakin mahdollisuuden laveampaan ja iskevämpään tulkintaan kuin minkä hän on omaksunut, ei hänen näkemykseensä ole muuta lisättävää kuin se suuren luokan fraseeraus, joka tulee itsestään suuremman kypsyyden myötä

Straussin Metamorfooseja 23 soolojouselle on yksi vaikuttavampia jousille sävellettyjä teoksia. Jyväskylä Sinfonia esitti sen huolitellusti ja meditatiivisesti. Kuitenkin suuren intensiivisyyden, soinnin lämmön ja värien loiston saavutti vain muutama soittaja. Samoin teoksen arkkitehtuuri jäi epäselväksi.

Eeva Ollikaisen johtaminen on varsin vitaalista, tarkkaa ja perusteellista, mutta ei kuitenkaan tuonut musiikkiin persoonallista ilmettä.