Konserttiarvio: Popparissa kuultiin rautalankaa Kallion kaduilta ja kitarasooloja riskirajoilla

Jazz/rock

Summer Jazz Club: KaTu MiAu, Kallio Calibro

Popparissa 23. 5. 2019

Jyväskylän Summer Jazz Club aloitti kautensa kahden yhtyeen ennakkoluulottomalla yhdistelmällä.

Kallio Calibrolla oli jazzin kanssa vain vähän tekemistä, mutta vähänpä haittasi. Kuten bändi itse kertoo, musiikissaan on “western swingiä, Kuubaa, rautalankaa, twistiä ja entisaikojen kotimaista iskelmää”.

Omintakeiseen konseptiin kuului hauskasti vanhahtava ja loungehtava urkujen ja vibrafonin yhdistelmä, mutta ennen kaikkea päästiin tutustumaan Henri Jokisen kitarataiteeseen.

Esikoislevyn monivärinen kitaramaailma ei olekaan pitkällisen studiohinkkauksen tulosta, vaan Jokinen pystyy toteuttamaan kaiken viimeisen päälle myös keikalla.

Kitaristi asettuukin jonoon heti Esa Pulliaisen ja J. Karjalaisen kitaristina tunnetun Mikko Lankisen taakse. Jokisen jokainen äänenväri on hyvin tarkasti suunniteltu ja täydellisesti toteutettu. Kaiku, vibrakampi ja mittava pedaalilauta olivat tehokäytössä, ja näpeistä löytyi se viimeinen taika.

Illan aloittanut KaTu MiAu on Sibelius-Akatemian nuorten jazz-opiskelijoiden yhtye, jossa on mukana myös jyväskyläläinen Kasper Halttunen. Rumpalin taidokkuuteen ja tyylikkyyteen on Jyväskylän klubeilla päästy tutustumaan jo perusteellisesti, mutta nyt Halttunen oli ensimmäistä kertaa esillä myös osaavana säveltäjänä.

Tyylillisesti yhtye kulki hard bopista lähemmäs omaa aikaamme, jääden ainoan lainakappaleen myötä Kenny Garrettin vuosituhannen alun funkjazziin.

Tulevia huippusoittajia oli taas kovin kiitollista seurata. Halttusen aisaparina soitti erityisen lupaava basisti Tuomo Purhonen, ja myös saksofonisti Aukusti Annalan eväät tulevat riittämään pitkälle. Kitaristi Milo Mäkelä ei vielä edes tavoittele eheyttä työhönsä, vaan hakeutui runsaissa sooloissaan mieluummin rohkeasti riskirajoille.