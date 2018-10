Konserttiarvio: Viihdettä käsikelloille väritettynä - tunnetut kappaleet tutustuttivat harvinaiseen instrumenttiin

Käsikello-orkesteri Kide

Klassikot kautta vuosikymmenten

Palokan koulukeskuksessa 27.10.2018

On harvinaista herkkua kuulla käsikello-orkesteria ja vielä omasta takaa. Orkesteri toimii ja on toiminut jo yli 10 vuotta Jyväskylässä Sari Eirtola-Loukolan johdolla. Soitin on jo vuosisatoja vanha, mutta Suomessa sen harrastus on vain harvojen käsissä. Keski-Euroopasta ja Aasiasta harrastajia löytyy enemmänkin.

Orkesterin soitossa oli intoa ja energisyyttä. Kaikki elivät musiikin mukana kiitettävästi. Käsikellolla on oma, ainutlaatuinen sointinsa, kaunis ja vaikeasti määriteltävä ja ymmärrettävästi diskanttivoittoinen. Se ei pyri massiiviseen voimaan ja siksi sen sointi säilyy sadunomaisen pehmeänä. Rytminen selkeys ja iskevyys on asia, johon orkesterin tulee kiinnittää huomiota tulevaisuudessa.

Ohjelmisto oli otsikon mukaisesti täynnä tuttuja melodioita eri aikakausilta. Tämä on hyvä idea, koska tunnettujen teosten kautta on helpompi tutustua vieraampiin soittimiin, koska niissä on helpompi tartuntapinta.

Erityisesti vaikutti Albinonin sävellyksenä tunnettu Adagio. Se oli soinnillisesti tasapainoinen, ainoastaan continuo-osuus jäi sovituksessa varjoon. Esitykseen oli saatu onnistuneesti myös nyansseja.

Herkät nyanssit ja viehättävät varjostukset antoivat leimansa myös Lasse Mårtenssonin tunnusmelodialle tv-sarjasta Myrskyluodon Maija. Tunnettuja jazz-kappaleita edustanut Fly Me to the Moon oli tulkinnallisesti jazzia enemmän korville kuin jaloille. Ainostaan Piazollan Tango Liberin rytmit heiluttivat myös vartalon alaosaa.

Konsertin solisti laulaja Jenna Bågeberg omaa varsin ilmaisuvoimaisen äänen, joka on vuosien mittaan saanut ehkä hieman dramaattisia piirteitä. Hänen esityksistään erottui herkkyydessään Tapio Rautavaaran ikivihreä Sininen uni. Siinä oli lämpöä, mitä teos on täynnä.