Konserttiarvio: islantilainen solisti ja säveltäjä kruunasivat konsertin

Jyväskylä Sinfonia:

Islannin Glenn Gould

Ville Matvejeff, kapellimestari

Vikingur Ólafsson, piano

Teatteritalossa 20.2.2019

Sauli Zinovjevin teos Gryf on säveltäjän mukaan saanut motivaationsa sanasta ”vahva”, jota myös teoksen nimi tarkoittaa. Kuitenkin vaikutelma teoksesta on enemminkin terävä ja raaka. Lähes koko ajan sointi on raakaa ja terävää. Varsinaisia suvantokohtia ei sävellyksestä löydy. Se ei anna vastauksia mihinkään, mutta toisaalta ei siinä kysytäkään mitään.

Solistinumerona kuultu islantilaisen Daniel Bjarnasonin Prosessions on erittäin vaikuttava teos. Se sisältää harvinaisen laajan ja persoonallisen värimaailman. Kun solistina on vielä taituri Ólafsson kokonaisuus on häkellyttävä. Hän korosti upeasti teoksen lyyrisiä aspekteja pitämällä kuitenkin kokonaisuuden vahvasti hallussaan.

Ólafsson saa soittimestaan lämpimän ja mehevän äänen, joka tuntuu syntyvän petollisen helposti. Tämän taiteilijan lähestymistavalle on leimallista hienostuneisuus ja tarkka toteutus säveltäjän kielelle. Orkesterin nopeasti reagoiva tuki oli inspiroituneen yhteistyön malliesimerkki.

Sävellettyään suuret ja mahtavat 7. ja 8. sinfonian Shostakovitsilta odotti myös Stalin ja puoluejohto sodan loputtua laajaa ja mahtipontista teosta sodan voitosta. Toisin kävi. Sinfonia nro 9 Es-duuri op.70 (1945) on säveltäjän kevein, humoristinen, melkein sarkastinen. Shostakovits ei ainoastaan nöyryyttänyt Stalinia, vaan löi suoraan kasvoille.

Orkesterin esitys teoksesta oli voimallinen, mutta teokseen vahvasti liittyvä huumori ja ironia jäivät toteutumatta. Vaikuttavimpia hetkiä koettiin toisen osan puupuhallinsooloissa. Huilun, klarinetin ja fagotin esittämät soolot kruunasivat osan. Kapellimestari Matvejeff hallitsi kokonaisuuden hyvin. Teoksessa oli vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Kuitenkin tempot tuntuivat ajoittain hitailta ja paikallaan polkevilta. Samoin hänen turhankin suuresta lyönnistään oli varmasti enemmän haittaa kuin hyötyä etenkin nopeissa osissa.