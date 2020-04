Koronavirus vei tunnetun elokuvasäveltäjän ja muusikon Adam Schlesingerin

Amerikkalaismuusikko Adam Schlesinger, 52, on kuollut koronaviruksen seurauksena, kertoo amerikkalainen Variety-lehti. Hän teki musiikkia muun muassa elokuviin ja televisiosarjoihin.

Schlesinger sai Grammy-musiikkipalkinnon Stephen Colbertin The Colbert Report -ohjelmaan tehdystä musiikista. Tämän lisäksi hän ehti saada kolme Emmy-palkintoa. Hän oli kertaalleen ehdolla myös Oscarin saajaksi Tom Hanksin ohjaaman That Thing You Do! -elokuvan tunnusmusiikista.

Schesinger oli myös Fountains of Wayne -yhtyeen perustajäsen.

Schlesinger kuoli keskiviikkona. Hänen oli aikaisemmin kerrottu joutuneen tehohoitoon viruksen vuoksi.

Schlesingerin kuolemasta kertoi ensin Helsingin Sanomat.