Kritiikin Kannukset -palkinnon saanut Julina Hyrri ammentaa sävykkäästi ihmisen perimmäisistä kokemuksista

Vuoden 2020 Kritiikin Kannukset -palkinnon saa sarjakuvataiteilija Juliana Hyrri, kertoo Suomen arvostelijain liitto tiedotteessaan.

Hyrrin teos Satakieli joka ei laulanut hurmasi palkintolautakunnan sävykkyydellään. Lautakunnan mukaan teos kuvaa lapsuutta ja "ammentaa perimmäisistä kokemuksista, jotka tunnistamme sekä taiteesta että todellisuudesta".

Hyrri on syntynyt vuonna 1989 Viron Kohtla-järvellä ja Satakieli joka ei laulanut on hänen esikoisteoksensa. Hän on opiskellut muun muassa Aalto-yliopistossa ja voitti vuonna 2017 myös Oulun pohjoismaisen sarjakuvakilpailun.

Vuonna 1961 perustettu Kritiikin Kannukset -palkinto annetaan tunnustuksena parhaasta vuoden aikana tapahtuneesta taiteellisesta läpimurrosta tai siihen verrattavasta suorituksesta lähinnä nuorille taiteilijoille. Palkintolautakuntaan 2019–2020 kuuluivat Ville Hänninen, Veikko Halmetoja, Maija Jelkänen, Anu Jormalainen, Asta Kihlman, Vesa Rantama, Anton Vanha-Majamaa, Eeva Kauppinen, Siskotuulikki Toijonen ja Riikka Laczak.